30 августа 2021

Врач рассказал, какие анализы нужно сдать переболевшим COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Донорство антиковидной плазмы, экскурсия по станции переливания крови. Челябинск, шприц, станция переливания крови, анализ крови, донорство, коронавирус
Терапевт рассказал, что нужно проверить после выздоровления Фото:
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Коронавирус COVID-19

Людям, переболевшим коронавирусом, нужно сдать общий анализ крови, коагулограмму и проверить уровень антител. Об этом рассказал врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.

«Для человека, перенесшего ковид, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, его делать обязательно», — посоветовал Андрей Звонков в интервью радио Sputnik. Также он посоветовал сдать анализ на свертываемость крови (коагулограмму), но нужно проверить, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения).

Кроме этого врач посоветовал проверить уровень антител класса G (IgG, их наличие говорит о формирующемся иммунитете). Ранее ученые выяснили, что курение снижает число антител к коронавирусу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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