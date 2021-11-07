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Комарова на форуме в Страсбурге высказалась об уличных протестах

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
По мнению Комаровой, проблемы нужно решать быстро, не допуская рост протестной активности Фото:

Губернатор ХМАО считает, что для того, чтобы не допустить уличные протесты, необходимо решать проблемы сразу, не дожидаясь выхода претесных сил на улицы. Об этом она заявила, отвечая на вопросы во время пленарного заседания Всемирного форума за демократию, который в этим минуты проходит в Страсбурге.

«У каждого государства есть законодательство, которое регулирует вопросы публичного высказывания того или иного мнения. Это большая работа и серьезная. С одной стороны нужно дать такую возможность людям, а с другой стороны, обеспечить безопасность при таких проявлениях, так как они бывают разного накала. Как руководитель региона, [жители] могут мне высказать все о моих действиях и задать мне вопрос. Важно с самого начала определиться с тем, чем вызвана претензия», — заявила Комароваю

Также Комарова напомнила, что она всегда старается отвечать на вопросы жителей, которые поступают ей в социальных сетях и старается решать их проблемы еще на уровне этого обращения, не допуская накала ситуации.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова представляет РФ на всемирном форуме в Страсбурге. В своем приветственном слове она рассказала о работе региональных некоммерческих организаций и отметила, что регион планомерно снижает негативное воздействие на окружающую среду.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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