Депутат Журова ответила на заявление НАТО о сфере влияния России

02 декабря 2021 в 13:57 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную сферу влияния Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Война на Украине Нет ничего плохого в том, что Россия пытается расширить свою сферу влияния, поскольку то же самое делают США и другие страны мира. Так в разговоре с URA.RU прокомментировала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ не имеет право устанавливать собственную сферу влияния. Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может препятствовать вхождению Украины в НАТО. По его словам, это решение должно приниматься в Киеве и в странах, входящих в альянс. Он подчеркнул, что РФ не может устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. «Это разве плохо? Американцы и другие страны, в основном все-таки Америка, могут иметь свои сферы влияния, и им многое позволено. Допускают, что мир может быть однополярным. У нас вчера прошла спортивная онлайн-конференция, и все страны, которые там выступали, говорили о том, что однополярности не должно быть, и Россия как раз является голосом для всех, который может это высказать», — сказала Светлана Журова. Парламентарий отметила, что в отношении России всегда будет применяться политика двойных стандартов со стороны западных стран. «Здесь вопрос идет не о том, что мы не можем каким-то образом влиять на наших соседей. Это наша безопасность, и к нам подкрадываются. И не реагировать на это невозможно, как и любая страна, где это происходит. Несомненно, мы будем высказывать свое мнение, что это все не просто. Тут идет стратегическая борьба, хотя она идет через информационное пространство», — добавил собеседница агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нет ничего плохого в том, что Россия пытается расширить свою сферу влияния, поскольку то же самое делают США и другие страны мира. Так в разговоре с URA.RU прокомментировала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ не имеет право устанавливать собственную сферу влияния. Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может препятствовать вхождению Украины в НАТО. По его словам, это решение должно приниматься в Киеве и в странах, входящих в альянс. Он подчеркнул, что РФ не может устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. «Это разве плохо? Американцы и другие страны, в основном все-таки Америка, могут иметь свои сферы влияния, и им многое позволено. Допускают, что мир может быть однополярным. У нас вчера прошла спортивная онлайн-конференция, и все страны, которые там выступали, говорили о том, что однополярности не должно быть, и Россия как раз является голосом для всех, который может это высказать», — сказала Светлана Журова. Парламентарий отметила, что в отношении России всегда будет применяться политика двойных стандартов со стороны западных стран. «Здесь вопрос идет не о том, что мы не можем каким-то образом влиять на наших соседей. Это наша безопасность, и к нам подкрадываются. И не реагировать на это невозможно, как и любая страна, где это происходит. Несомненно, мы будем высказывать свое мнение, что это все не просто. Тут идет стратегическая борьба, хотя она идет через информационное пространство», — добавил собеседница агентства.