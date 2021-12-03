В Кремле не стали оценивать Медведева накануне съезда ЕР

Кремль не может давать оценку работе председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева накануне съезда партии, который состоится 4 декабря. При этом неформальным лидером ЕР остается президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент остается неформальным лидером партии. По Медведеву накануне съезда мы не можем давать оценок никому — это было бы некорректно», — передает слова Пескова с конференц-колла корреспондент URA.RU.
Представитель президента отметил, что Путин, скорее всего, дистанционно обратится к участникам съезда. «Дальше будет зависеть все от работы съезда», — заключил Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Единую Россию» ждут сокращения. В частности, планируется ротация заместителей секретаря генсовета партии Андрея Турчака.
Кремль не может давать оценку работе председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева накануне съезда партии, который состоится 4 декабря. При этом неформальным лидером ЕР остается президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент остается неформальным лидером партии. По Медведеву накануне съезда мы не можем давать оценок никому — это было бы некорректно», — передает слова Пескова с конференц-колла корреспондент URA.RU. Представитель президента отметил, что Путин, скорее всего, дистанционно обратится к участникам съезда. «Дальше будет зависеть все от работы съезда», — заключил Песков. Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Единую Россию» ждут сокращения. В частности, планируется ротация заместителей секретаря генсовета партии Андрея Турчака.