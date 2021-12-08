В социальных сетях возмущены тем, что после обращения в Пенсионный фонд России некоторым гражданам уменьшили пенсию. Некоторые пользователи обратились в организацию с тем, чтобы проверить назначенный им размер выплат, но что-то пошло не так.
Ранее стало известно, что Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Решение было принято на третьем, окончательном чтении 8 декабря этого года, пишет «Национальная служба новостей». Подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет таким же, как за аналогичный период 2014—2023 годов — это значит, что трансферт из федерального бюджета ПФР можно будет уменьшить на 772,9 миллиарда рублей, дополняет «Царьград».
Комментаторы рассказывают, чем закончилось обращение в ПФР
Скриншот из социальной сети TikTok
В организации, судя по заявлению одной из обратившихся, есть проблемы с расчетами
Скриншот из социальной сети TikTok
Даже получение большой заработной платы не убережет от маленьких выплат в старости
Скриншот из социальной сети TikTok
В ПФР предлагают всем несогласным обратиться в суд
В социальных сетях возмущены тем, что после обращения в Пенсионный фонд России некоторым гражданам уменьшили пенсию. Некоторые пользователи обратились в организацию с тем, чтобы проверить назначенный им размер выплат, но что-то пошло не так. Ранее стало известно, что Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Решение было принято на третьем, окончательном чтении 8 декабря этого года, пишет «Национальная служба новостей». Подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет таким же, как за аналогичный период 2014—2023 годов — это значит, что трансферт из федерального бюджета ПФР можно будет уменьшить на 772,9 миллиарда рублей, дополняет «Царьград».