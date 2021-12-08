В соцсетях жалуются на уменьшение пенсий после обращения в ПФР. «Теперь сама должна государству»

08 декабря 2021 в 22:29 Размер текста - 17 +

Пенсионеры подробно рассказали, что случилось с их выплатами после обращения в Пенсионный фонд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В социальных сетях возмущены тем, что после обращения в Пенсионный фонд России некоторым гражданам уменьшили пенсию. Некоторые пользователи обратились в организацию с тем, чтобы проверить назначенный им размер выплат, но что-то пошло не так. Ранее стало известно, что Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Решение было принято на третьем, окончательном чтении 8 декабря этого года, пишет «Национальная служба новостей». Подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет таким же, как за аналогичный период 2014—2023 годов — это значит, что трансферт из федерального бюджета ПФР можно будет уменьшить на 772,9 миллиарда рублей, дополняет «Царьград». Комментаторы рассказывают, чем закончилось обращение в ПФР Скриншот из социальной сети TikTok В организации, судя по заявлению одной из обратившихся, есть проблемы с расчетами Скриншот из социальной сети TikTok Даже получение большой заработной платы не убережет от маленьких выплат в старости Скриншот из социальной сети TikTok В ПФР предлагают всем несогласным обратиться в суд Скриншот из социальной сети TikTok Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В социальных сетях возмущены тем, что после обращения в Пенсионный фонд России некоторым гражданам уменьшили пенсию. Некоторые пользователи обратились в организацию с тем, чтобы проверить назначенный им размер выплат, но что-то пошло не так. Ранее стало известно, что Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Решение было принято на третьем, окончательном чтении 8 декабря этого года, пишет «Национальная служба новостей». Подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет таким же, как за аналогичный период 2014—2023 годов — это значит, что трансферт из федерального бюджета ПФР можно будет уменьшить на 772,9 миллиарда рублей, дополняет «Царьград».