В соцсетях жалуются на уменьшение пенсий после обращения в ПФР. «Теперь сама должна государству»

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Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, бабушки, пенсия
Пенсионеры подробно рассказали, что случилось с их выплатами после обращения в Пенсионный фонд Фото:
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Пенсионная реформа в России

В социальных сетях возмущены тем, что после обращения в Пенсионный фонд России некоторым гражданам уменьшили пенсию. Некоторые пользователи обратились в организацию с тем, чтобы проверить назначенный им размер выплат, но что-то пошло не так.

Ранее стало известно, что Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Решение было принято на третьем, окончательном чтении 8 декабря этого года, пишет «Национальная служба новостей». Подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет таким же, как за аналогичный период 2014—2023 годов — это значит, что трансферт из федерального бюджета ПФР можно будет уменьшить на 772,9 миллиарда рублей, дополняет «Царьград».

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В социальных сетях возмущены тем, что после обращения в Пенсионный фонд России некоторым гражданам уменьшили пенсию. Некоторые пользователи обратились в организацию с тем, чтобы проверить назначенный им размер выплат, но что-то пошло не так. Ранее стало известно, что Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Решение было принято на третьем, окончательном чтении 8 декабря этого года, пишет «Национальная служба новостей». Подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет таким же, как за аналогичный период 2014—2023 годов — это значит, что трансферт из федерального бюджета ПФР можно будет уменьшить на 772,9 миллиарда рублей, дополняет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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