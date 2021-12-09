СМИ: неизвестные слили новый трек Моргенштерна об отъезде из РФ

09 декабря 2021 в 17:16 Размер текста - 17 +

Моргенштерн пока не вернулся в Россию Фото: instagram-аккаунт Моргенштерна В сети появилась новая песня рэпера Моргенштерна «Домой». В треке исполнитель сообщает об отъезде в Дубай, который совпал с обвинением главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. «Видали как я дал по ****** (уехал)? Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбек [рэпера] Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry (извините — прим. URA.RU)», — цитирует издание The Flow слитый трек Моргенштерна. Рэпер также ответил Бастрыкину и заявил, что торгует в соцсетях только своим лицом. Моргенштерн в новом треке рассказал, что уехал из России «из-за холода» и пока не хочет возвращаться, но когда-нибудь прилетит обратно. Рэпер сейчас находится в Дубае, уточняет издание. Ранее концертный директор Моргенштерна сообщил, что исполнитель, скорее всего, вернется в Москву. О подробностях он не сообщил. Рэпер уехал из России 24 ноября после заявления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который 23 ноября обвинил его в «торговле наркотиками в соцсетях». У исполнителя был запланирован концерт в московском клубе Gipsy на 26 ноября, но организатор приостановил продажу билетов и объявил о переносе выступления. Моргенштерн не комментировал происходящее, пишут «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В сети появилась новая песня рэпера Моргенштерна «Домой». В треке исполнитель сообщает об отъезде в Дубай, который совпал с обвинением главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. «Видали как я дал по ****** (уехал)? Через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд — новость громче, чем камбек [рэпера] Оксимирона. Я нечаянно, старый, sorry (извините — прим. URA.RU)», — цитирует издание The Flow слитый трек Моргенштерна. Рэпер также ответил Бастрыкину и заявил, что торгует в соцсетях только своим лицом. Моргенштерн в новом треке рассказал, что уехал из России «из-за холода» и пока не хочет возвращаться, но когда-нибудь прилетит обратно. Рэпер сейчас находится в Дубае, уточняет издание. Ранее концертный директор Моргенштерна сообщил, что исполнитель, скорее всего, вернется в Москву. О подробностях он не сообщил. Рэпер уехал из России 24 ноября после заявления главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который 23 ноября обвинил его в «торговле наркотиками в соцсетях». У исполнителя был запланирован концерт в московском клубе Gipsy на 26 ноября, но организатор приостановил продажу билетов и объявил о переносе выступления. Моргенштерн не комментировал происходящее, пишут «Дни.ру».