Рекламу «Брусники» проверят антимонопольщики. «Зима была бы скучной без разбирательств»

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В самой компании благодарят управление за внимание

Тюменские антимонопольщики готовят проверку после рекламной публикации компании «Брусника». Информацию об этом URA.RU подтвердили представители застройщика. Речь идет о тексте с заголовком «Цены на жилье вырастут с 21 декабря», размещенном на одном из региональных ресурсов.

В ФАС хотя понять, кто готовил материал и механизм его согласования. На основе этой информации ведомство будет решать, возбуждать дело или нет. «Мы в очередной раз благодарны ФАС за поддержку нашей рекламной кампании, — прокомментировали URA.RU ситуацию в „Бруснике“. — Эта зима для пиарщиков компании была бы скучной без разбирательств с антимонопольным ведомством».

В тюменское управление УФАС направлено сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Напомним, что ФАС уже заводила дело на застройщика. Разбирательство началось из-за рекламы, в которой несовершеннолетняя девочка, переезжающая из старой квартиры в новую, показывает средний палец. Процесс длится почти год. Чтобы доказать свою правоту, ФАС пришлось принять участие в десятке заседаний, запросить мнение крупнейших застройщиков Екатеринбурга и рассматривать скриншоты, в том числе из мультфильмов.

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Тюменские антимонопольщики готовят проверку после рекламной публикации компании «Брусника». Информацию об этом URA.RU подтвердили представители застройщика. Речь идет о тексте с заголовком «Цены на жилье вырастут с 21 декабря», размещенном на одном из региональных ресурсов. В ФАС хотя понять, кто готовил материал и механизм его согласования. На основе этой информации ведомство будет решать, возбуждать дело или нет. «Мы в очередной раз благодарны ФАС за поддержку нашей рекламной кампании, — прокомментировали URA.RU ситуацию в „Бруснике“. — Эта зима для пиарщиков компании была бы скучной без разбирательств с антимонопольным ведомством». В тюменское управление УФАС направлено сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Напомним, что ФАС уже заводила дело на застройщика. Разбирательство началось из-за рекламы, в которой несовершеннолетняя девочка, переезжающая из старой квартиры в новую, показывает средний палец. Процесс длится почти год. Чтобы доказать свою правоту, ФАС пришлось принять участие в десятке заседаний, запросить мнение крупнейших застройщиков Екатеринбурга и рассматривать скриншоты, в том числе из мультфильмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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