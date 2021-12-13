Рекламу «Брусники» проверят антимонопольщики. «Зима была бы скучной без разбирательств»

13 декабря 2021 в 21:05 Размер текста - 17 +

В самой компании благодарят управление за внимание Фото предоставлено компанией «Брусника» Тюменские антимонопольщики готовят проверку после рекламной публикации компании «Брусника». Информацию об этом URA.RU подтвердили представители застройщика. Речь идет о тексте с заголовком «Цены на жилье вырастут с 21 декабря», размещенном на одном из региональных ресурсов. В ФАС хотя понять, кто готовил материал и механизм его согласования. На основе этой информации ведомство будет решать, возбуждать дело или нет. «Мы в очередной раз благодарны ФАС за поддержку нашей рекламной кампании, — прокомментировали URA.RU ситуацию в „Бруснике“. — Эта зима для пиарщиков компании была бы скучной без разбирательств с антимонопольным ведомством». В тюменское управление УФАС направлено сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Напомним, что ФАС уже заводила дело на застройщика. Разбирательство началось из-за рекламы, в которой несовершеннолетняя девочка, переезжающая из старой квартиры в новую, показывает средний палец. Процесс длится почти год. Чтобы доказать свою правоту, ФАС пришлось принять участие в десятке заседаний, запросить мнение крупнейших застройщиков Екатеринбурга и рассматривать скриншоты, в том числе из мультфильмов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменские антимонопольщики готовят проверку после рекламной публикации компании «Брусника». Информацию об этом URA.RU подтвердили представители застройщика. Речь идет о тексте с заголовком «Цены на жилье вырастут с 21 декабря», размещенном на одном из региональных ресурсов. В ФАС хотя понять, кто готовил материал и механизм его согласования. На основе этой информации ведомство будет решать, возбуждать дело или нет. «Мы в очередной раз благодарны ФАС за поддержку нашей рекламной кампании, — прокомментировали URA.RU ситуацию в „Бруснике“. — Эта зима для пиарщиков компании была бы скучной без разбирательств с антимонопольным ведомством». В тюменское управление УФАС направлено сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Напомним, что ФАС уже заводила дело на застройщика. Разбирательство началось из-за рекламы, в которой несовершеннолетняя девочка, переезжающая из старой квартиры в новую, показывает средний палец. Процесс длится почти год. Чтобы доказать свою правоту, ФАС пришлось принять участие в десятке заседаний, запросить мнение крупнейших застройщиков Екатеринбурга и рассматривать скриншоты, в том числе из мультфильмов.