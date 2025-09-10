Дело о хищении 152 млн на строительстве оборонных сооружений передано в суд

Суд сформировал заключение
Суд сформировал заключение

В суд направлено уголовное дело о хищении более 152 миллионов рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение», — говорится на официальном сайте Генпрокуратуры. Там добавили, что заключение направлено в отношении четырех фигурантов: Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова.

По данным следствия, в 2023 году бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин совместно со своими заместителями обеспечил заключение государственных контрактов с компанией «КТК Сервис». Уточняется, что указанная организация, согласно материалам дела, не вела реальной хозяйственной деятельности и была создана исключительно для имитации строительных работ.

Отмечается, что руководителем компании-подрядчика являлся Андрей Воловиков. По версии обвинения, все участники преступной схемы создавали видимость выполнения работ по строительству оборонительных сооружений, при этом бюджетные средства были похищены.

