Дело о хищении 152 млн на строительстве оборонных сооружений передано в суд

В суд направлено уголовное дело о хищении более 152 миллионов рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение», — говорится на официальном сайте Генпрокуратуры. Там добавили, что заключение направлено в отношении четырех фигурантов: Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова.
По данным следствия, в 2023 году бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин совместно со своими заместителями обеспечил заключение государственных контрактов с компанией «КТК Сервис». Уточняется, что указанная организация, согласно материалам дела, не вела реальной хозяйственной деятельности и была создана исключительно для имитации строительных работ.
Отмечается, что руководителем компании-подрядчика являлся Андрей Воловиков. По версии обвинения, все участники преступной схемы создавали видимость выполнения работ по строительству оборонительных сооружений, при этом бюджетные средства были похищены.
