Банки: ставки по кредитам вырастут после Нового года

18 декабря 2021 в 10:20 Размер текста - 17 +

Ставка по ипотеке в 2022 году перешагнут двузначный уровень, считают в кредитных организациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ставки по банковским продуктам вырастут после новогодних праздников из-за увеличения ключевой ставки. Такое мнение выразил зампред правления «Абсолют Банка» Антон Павлов. «Ставки по банковским продуктам вырастут соразмерно повышению ключевой ставки ЦБ, но это произойдет уже после новогодних праздников», — цитирует Антона Павлова РИА «Новости». Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — с 7,5% до 8,5%. Резкого повышения ключевой ставки ожидали задолго до заседания регулятора, добавил управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков. Банки заранее учли повышение на один процентный пункт в своей политике, подчеркнул директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. О том, что в следующем году российские банки перешагнут двузначный уровень ставок по ипотеке, заявили в ВТБ. В «Росбанке» предположили, что это может произойти уже в первом квартале 2022 года. Но в ближайшее время кредитные организации постараются сохранить ставки на текущих значениях, считают в ВТБ. По потребительским займам процентные ставки вырастут примерно на 0,5—0,7 процентного пункта. Такой прогноз дал банк «Ренессанс Кредит». В банке «Дом.РФ» предполагают, что повышение будет более существенным — в диапазоне от 0,7 до 1,5 процентного пункта. В «МТС Банке» ожидают повышения ставок по потребительским кредитам примерно на 1 процентный пункт. В среднем стоимость потребительских и ипотечных займов может вырасти на 1,5—2 процентных пункта, полагают в «Просмвязьбанке» (ПСБ). Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев считает, что точные цифры зависят от политики каждого банка и уровня конкуренции. В «Новикомбанке» добавили, что повышение ключевой ставки не транслируется автоматически на ставки по кредитам. Повышение зависит от клиентского сегмента и динамики спроса. О том, что после повышения ключевой ставки проценты по ипотеке вырастут до двухзначных значений, в разговоре с URA.RU ранее заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее мнению, это произойдет к середине января 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ставки по банковским продуктам вырастут после новогодних праздников из-за увеличения ключевой ставки. Такое мнение выразил зампред правления «Абсолют Банка» Антон Павлов. «Ставки по банковским продуктам вырастут соразмерно повышению ключевой ставки ЦБ, но это произойдет уже после новогодних праздников», — цитирует Антона Павлова РИА «Новости». Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — с 7,5% до 8,5%. Резкого повышения ключевой ставки ожидали задолго до заседания регулятора, добавил управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков. Банки заранее учли повышение на один процентный пункт в своей политике, подчеркнул директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. О том, что в следующем году российские банки перешагнут двузначный уровень ставок по ипотеке, заявили в ВТБ. В «Росбанке» предположили, что это может произойти уже в первом квартале 2022 года. Но в ближайшее время кредитные организации постараются сохранить ставки на текущих значениях, считают в ВТБ. По потребительским займам процентные ставки вырастут примерно на 0,5—0,7 процентного пункта. Такой прогноз дал банк «Ренессанс Кредит». В банке «Дом.РФ» предполагают, что повышение будет более существенным — в диапазоне от 0,7 до 1,5 процентного пункта. В «МТС Банке» ожидают повышения ставок по потребительским кредитам примерно на 1 процентный пункт. В среднем стоимость потребительских и ипотечных займов может вырасти на 1,5—2 процентных пункта, полагают в «Просмвязьбанке» (ПСБ). Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев считает, что точные цифры зависят от политики каждого банка и уровня конкуренции. В «Новикомбанке» добавили, что повышение ключевой ставки не транслируется автоматически на ставки по кредитам. Повышение зависит от клиентского сегмента и динамики спроса. О том, что после повышения ключевой ставки проценты по ипотеке вырастут до двухзначных значений, в разговоре с URA.RU ранее заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее мнению, это произойдет к середине января 2022 года.