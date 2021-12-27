Мишустин рассказал о своей детской мечте и исполнил такое желание

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал исполнить новогоднее желание маленького россиянина из Орловской области посетить фабрику по производству сладостей. По словам главы правительства РФ, он сам мечтал об этом в детстве.
«[Мальчик] из Орловской области мечтает побывать на кондитерской фабрике», — рассказал Мишустин. Информацию приводит РИА «Новости».
Сам премьер-министр в детстве очень любил мультфильм «Шоколадный дракончик». В детстве его мечтой было посетить фабрику сладостей. Поэтому Мишустин пообещал присоединиться на экскурсии к ребенку.
Он сделает это в рамках проекта «Елка желаний». Там любой желающий может исполнить желание детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал исполнить новогоднее желание маленького россиянина из Орловской области посетить фабрику по производству сладостей. По словам главы правительства РФ, он сам мечтал об этом в детстве. «[Мальчик] из Орловской области мечтает побывать на кондитерской фабрике», — рассказал Мишустин. Информацию приводит РИА «Новости». Сам премьер-министр в детстве очень любил мультфильм «Шоколадный дракончик». В детстве его мечтой было посетить фабрику сладостей. Поэтому Мишустин пообещал присоединиться на экскурсии к ребенку. Он сделает это в рамках проекта «Елка желаний». Там любой желающий может исполнить желание детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.