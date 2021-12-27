Мишустин рассказал о своей детской мечте и исполнил такое желание

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин в детстве мечтал побывать на фабрике, где производят сладости Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал исполнить новогоднее желание маленького россиянина из Орловской области посетить фабрику по производству сладостей. По словам главы правительства РФ, он сам мечтал об этом в детстве.

«[Мальчик] из Орловской области мечтает побывать на кондитерской фабрике», — рассказал Мишустин. Информацию приводит РИА «Новости».

Сам премьер-министр в детстве очень любил мультфильм «Шоколадный дракончик». В детстве его мечтой было посетить фабрику сладостей. Поэтому Мишустин пообещал присоединиться на экскурсии к ребенку.

Он сделает это в рамках проекта «Елка желаний». Там любой желающий может исполнить желание детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал исполнить новогоднее желание маленького россиянина из Орловской области посетить фабрику по производству сладостей. По словам главы правительства РФ, он сам мечтал об этом в детстве. «[Мальчик] из Орловской области мечтает побывать на кондитерской фабрике», — рассказал Мишустин. Информацию приводит РИА «Новости». Сам премьер-министр в детстве очень любил мультфильм «Шоколадный дракончик». В детстве его мечтой было посетить фабрику сладостей. Поэтому Мишустин пообещал присоединиться на экскурсии к ребенку. Он сделает это в рамках проекта «Елка желаний». Там любой желающий может исполнить желание детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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