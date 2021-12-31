31 декабря 2021

Украина закрыла свои порты для судов из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Российским судам с 1 января 2022 года запрещено заходить во внутренние воды Украины Фото:

Российским грузовым судам запрещен доступ во внутренние воды Украины. Соответствующий законопроект, принятый Верховной Радой и опубликованный на ее сайте, вступил в силу 1 января 2022 года.

В документе Россия указана как «государство-агрессор». «Перевозки в каботажных рейсах между речными портами <…> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <…> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, <…>, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами которых <…> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом», — указано в документе.

Также данным законом вводится запрет в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. В документе указано, что к внутренним водным путям Украины относятся Днепр, Дунай, Днестр и другие реки.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что закон позволит создать в стране конкурентный рынок речных перевозок, пишет МК.RU. Власти ожидают, что грузопоток вырастет до 30 млн тонн в год.

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Российским грузовым судам запрещен доступ во внутренние воды Украины. Соответствующий законопроект, принятый Верховной Радой и опубликованный на ее сайте, вступил в силу 1 января 2022 года. В документе Россия указана как «государство-агрессор». «Перевозки в каботажных рейсах между речными портами <…> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <…> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, <…>, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами которых <…> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом», — указано в документе. Также данным законом вводится запрет в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. В документе указано, что к внутренним водным путям Украины относятся Днепр, Дунай, Днестр и другие реки. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что закон позволит создать в стране конкурентный рынок речных перевозок, пишет МК.RU. Власти ожидают, что грузопоток вырастет до 30 млн тонн в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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