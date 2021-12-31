Украина закрыла свои порты для судов из России

01 января 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Российским судам с 1 января 2022 года запрещено заходить во внутренние воды Украины Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Российским грузовым судам запрещен доступ во внутренние воды Украины. Соответствующий законопроект, принятый Верховной Радой и опубликованный на ее сайте, вступил в силу 1 января 2022 года. В документе Россия указана как «государство-агрессор». «Перевозки в каботажных рейсах между речными портами <…> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <…> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, <…>, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами которых <…> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом», — указано в документе. Также данным законом вводится запрет в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. В документе указано, что к внутренним водным путям Украины относятся Днепр, Дунай, Днестр и другие реки. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что закон позволит создать в стране конкурентный рынок речных перевозок, пишет МК.RU . Власти ожидают, что грузопоток вырастет до 30 млн тонн в год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским грузовым судам запрещен доступ во внутренние воды Украины. Соответствующий законопроект, принятый Верховной Радой и опубликованный на ее сайте, вступил в силу 1 января 2022 года. В документе Россия указана как «государство-агрессор». «Перевозки в каботажных рейсах между речными портами <…> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <…> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, <…>, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами которых <…> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом», — указано в документе. Также данным законом вводится запрет в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны. В документе указано, что к внутренним водным путям Украины относятся Днепр, Дунай, Днестр и другие реки. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что закон позволит создать в стране конкурентный рынок речных перевозок, пишет МК.RU. Власти ожидают, что грузопоток вырастет до 30 млн тонн в год.