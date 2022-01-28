Российские немцы отказались благодарить Сталина за депортацию

28 января 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Депортированные Сталиным российские немцы гибли в трудовых лагерях, заявил глава Союза общественных организаций немцев Крыма Виктор Райзер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депортация российских немцев не спасала советских граждан немецкого происхождения от гибели в годы Второй мировой войны, поскольку они страдали и гибли в трудовых лагерях. Так руководитель Союза общественных организаций немцев Крыма Виктор Райзер раскритиковал предложение депутата Алтайского заксобрания Михаила Зайцева поблагодарить экс-главу правительства СССР Иосифа Сталина. Ранее алтайский депутат от КПРФ призвал российских немцев «поблагодарить Сталина за депортацию». По его мнению, на оккупированных территориях фашисты заставляли немецкое население вступать в их армию и расстреливали тех, кто отказывался это делать. «Ерунда это полнейшая, ничего подобного. Депутат этот выдумывает. Утверждение „Сталин спас немцев“ не соответствует действительности, поскольку помимо депортации, которая сама по себе была жесточайшим испытанием для людей, советские немцы страдали и гибли в трудовых лагерях, а также сполна испытали на себе все тяготы войны», — ответил Райзер в беседе с «Ридусом» на предложение Зайцева. Руководитель Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», вице-президент международного союза немецкой культуры и потомок депортированных на Алтай немцев Георгий Классен согласился с Райзером. Предложение алтайского депутата поблагодарить Сталина за депортацию собеседник назвал недопустимым. «Если человек выступает на уровне депутатского корпуса и позволяет себе такие заявления, это говорит об абсолютной неграмотности, незнании отечественной истории», — сказал Классен в беседе с «ПолитСибРу». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депортация российских немцев не спасала советских граждан немецкого происхождения от гибели в годы Второй мировой войны, поскольку они страдали и гибли в трудовых лагерях. Так руководитель Союза общественных организаций немцев Крыма Виктор Райзер раскритиковал предложение депутата Алтайского заксобрания Михаила Зайцева поблагодарить экс-главу правительства СССР Иосифа Сталина. Ранее алтайский депутат от КПРФ призвал российских немцев «поблагодарить Сталина за депортацию». По его мнению, на оккупированных территориях фашисты заставляли немецкое население вступать в их армию и расстреливали тех, кто отказывался это делать. «Ерунда это полнейшая, ничего подобного. Депутат этот выдумывает. Утверждение „Сталин спас немцев“ не соответствует действительности, поскольку помимо депортации, которая сама по себе была жесточайшим испытанием для людей, советские немцы страдали и гибли в трудовых лагерях, а также сполна испытали на себе все тяготы войны», — ответил Райзер в беседе с «Ридусом» на предложение Зайцева. Руководитель Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», вице-президент международного союза немецкой культуры и потомок депортированных на Алтай немцев Георгий Классен согласился с Райзером. Предложение алтайского депутата поблагодарить Сталина за депортацию собеседник назвал недопустимым. «Если человек выступает на уровне депутатского корпуса и позволяет себе такие заявления, это говорит об абсолютной неграмотности, незнании отечественной истории», — сказал Классен в беседе с «ПолитСибРу».