РБК: сотрудника администрации президента готовят в губернаторы

03 февраля 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Владимира Мазура рассматривают как основного кандидата на пост губернатора Томской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU Новым губернатором Томской области может стать замначальника кремлевского управления по внутренней политике (УВП) Владимир Мазур. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса. Мазура рассматривают как основного кандидата. «Замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур рассматривается на пост губернатора Томской области. При этом окончательного решения еще нет», — передает РКБ. Мазуру 55 лет. В кремлевском управлении по внутренней политике он работает с 2020 года. До этого Мазур занимал пост вице-губернатора Калужской области. По данным источника, экс-глава региона Анатолий Артамонов видел в нем своего преемника на посту руководителя субъекта РФ. Однако Кремль сделал ставку на мэра Обнинска Владислава Шапшу. Знакомый Мазура заявил, что переход в администрацию президента РФ должен был стать для чиновника временным. Предполагалось, что в дальнейшем он возглавит один из регионов. Мазур уроженец Томской области. С 2004 по 2007 год чиновник был заместителем мэра Томска по информационной политике, главой комитета по связям с общественностью и информационной политике. В 2008 году возглавил дочернюю компанию «Газпрома» ОАО «Запсибгазпром». В 2011 году его назначили вице-губернатором Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. С октября 2012 года по апрель 2019 года Мазур занимал пост главы администрации Тобольска. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщили, что действующий глава Томской области Сергей Жвачкин может стать одним из губернаторов, которые в феврале 2022 году уйдут в отставку. Его второй срок истекает в этом году. По словам одного из источников, Жвачкин может покинуть свой пост из-за низких рейтингов и низкой управляемости в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новым губернатором Томской области может стать замначальника кремлевского управления по внутренней политике (УВП) Владимир Мазур. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса. Мазура рассматривают как основного кандидата. «Замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур рассматривается на пост губернатора Томской области. При этом окончательного решения еще нет», — передает РКБ. Мазуру 55 лет. В кремлевском управлении по внутренней политике он работает с 2020 года. До этого Мазур занимал пост вице-губернатора Калужской области. По данным источника, экс-глава региона Анатолий Артамонов видел в нем своего преемника на посту руководителя субъекта РФ. Однако Кремль сделал ставку на мэра Обнинска Владислава Шапшу. Знакомый Мазура заявил, что переход в администрацию президента РФ должен был стать для чиновника временным. Предполагалось, что в дальнейшем он возглавит один из регионов. Мазур уроженец Томской области. С 2004 по 2007 год чиновник был заместителем мэра Томска по информационной политике, главой комитета по связям с общественностью и информационной политике. В 2008 году возглавил дочернюю компанию «Газпрома» ОАО «Запсибгазпром». В 2011 году его назначили вице-губернатором Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. С октября 2012 года по апрель 2019 года Мазур занимал пост главы администрации Тобольска. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщили, что действующий глава Томской области Сергей Жвачкин может стать одним из губернаторов, которые в феврале 2022 году уйдут в отставку. Его второй срок истекает в этом году. По словам одного из источников, Жвачкин может покинуть свой пост из-за низких рейтингов и низкой управляемости в регионе.