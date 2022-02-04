В результате аварии девушка получила травму головы. Фото из архива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве, в районе Отрадное, машина Росгвардии врезалась в автомобиль Kia, девушка за рулем получила травму головы. Очевидцы сообщили, что росгвардеец ехал на красный.

«В Москве автомобиль Росгвардии влетел в другую машину — девушка-водитель в больнице. Это случилось в районе Отрадное, на пересечении улиц Римского-Корсакова и Декабристов», — сообщает telegram-канал Mash.

Водитель автомобиля Росгвардии ехал на красный свет, передает telegram-канал информацию от очевидцев. Сообщается, что девушку, получившую в результате аварии травму головы, осматривают медики.