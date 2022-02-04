04 февраля 2022

В Москве произошло ДТП с автомобилем Росгвардии. Видео

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ДТП на пр. Ленина у дома Севастьянова. Екатеринбург, автомобильная авария, знак аварийной остановки, дтп
В результате аварии девушка получила травму головы. Фото из архива Фото:

В Москве, в районе Отрадное, машина Росгвардии врезалась в автомобиль Kia, девушка за рулем получила травму головы. Очевидцы сообщили, что росгвардеец ехал на красный.

«В Москве автомобиль Росгвардии влетел в другую машину — девушка-водитель в больнице. Это случилось в районе Отрадное, на пересечении улиц Римского-Корсакова и Декабристов», — сообщает telegram-канал Mash.

Водитель автомобиля Росгвардии ехал на красный свет, передает telegram-канал информацию от очевидцев. Сообщается, что девушку, получившую в результате аварии травму головы, осматривают медики.

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В Москве, в районе Отрадное, машина Росгвардии врезалась в автомобиль Kia, девушка за рулем получила травму головы. Очевидцы сообщили, что росгвардеец ехал на красный. «В Москве автомобиль Росгвардии влетел в другую машину — девушка-водитель в больнице. Это случилось в районе Отрадное, на пересечении улиц Римского-Корсакова и Декабристов», — сообщает telegram-канал Mash. Водитель автомобиля Росгвардии ехал на красный свет, передает telegram-канал информацию от очевидцев. Сообщается, что девушку, получившую в результате аварии травму головы, осматривают медики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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