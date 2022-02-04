В Москве, в районе Отрадное, машина Росгвардии врезалась в автомобиль Kia, девушка за рулем получила травму головы. Очевидцы сообщили, что росгвардеец ехал на красный.
«В Москве автомобиль Росгвардии влетел в другую машину — девушка-водитель в больнице. Это случилось в районе Отрадное, на пересечении улиц Римского-Корсакова и Декабристов», — сообщает telegram-канал Mash.
Водитель автомобиля Росгвардии ехал на красный свет, передает telegram-канал информацию от очевидцев. Сообщается, что девушку, получившую в результате аварии травму головы, осматривают медики.
В Москве, в районе Отрадное, машина Росгвардии врезалась в автомобиль Kia, девушка за рулем получила травму головы. Очевидцы сообщили, что росгвардеец ехал на красный. «В Москве автомобиль Росгвардии влетел в другую машину — девушка-водитель в больнице. Это случилось в районе Отрадное, на пересечении улиц Римского-Корсакова и Декабристов», — сообщает telegram-канал Mash. Водитель автомобиля Росгвардии ехал на красный свет, передает telegram-канал информацию от очевидцев. Сообщается, что девушку, получившую в результате аварии травму головы, осматривают медики.