За сутки 18 032 россиянина попали в больницу с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 177 282 новых случая COVID-19. В больницы с этим диагнозом попали 18 032 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.
«По состоянию на 5 февраля в России за сутки количество госпитализаций составило 18 032 человека. Это на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля. Выписано в связи с выздоровлением 60 507 человек, на 3,5% больше. Выявлено 177 282 новых случая COVID-19», — говорится на официальном ресурсе оперштаба «Стопкоронавирус.РФ».
За сутки от инфекции скончалось 714 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 334 753 жителя России.
В России за минувшие сутки выявлено 177 282 новых случая COVID-19. В больницы с этим диагнозом попали 18 032 человека, сообщает федеральный оперативный штаб. «По состоянию на 5 февраля в России за сутки количество госпитализаций составило 18 032 человека. Это на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля. Выписано в связи с выздоровлением 60 507 человек, на 3,5% больше. Выявлено 177 282 новых случая COVID-19», — говорится на официальном ресурсе оперштаба «Стопкоронавирус.РФ». За сутки от инфекции скончалось 714 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 334 753 жителя России.