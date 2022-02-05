За сутки 18 032 россиянина попали в больницу с коронавирусом

05 февраля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Количество госпитализированных увеличилось на 1,3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России за минувшие сутки выявлено 177 282 новых случая COVID-19. В больницы с этим диагнозом попали 18 032 человека, сообщает федеральный оперативный штаб. «По состоянию на 5 февраля в России за сутки количество госпитализаций составило 18 032 человека. Это на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля. Выписано в связи с выздоровлением 60 507 человек, на 3,5% больше. Выявлено 177 282 новых случая COVID-19», — говорится на официальном ресурсе оперштаба «Стопкоронавирус.РФ». За сутки от инфекции скончалось 714 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 334 753 жителя России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России за минувшие сутки выявлено 177 282 новых случая COVID-19. В больницы с этим диагнозом попали 18 032 человека, сообщает федеральный оперативный штаб. «По состоянию на 5 февраля в России за сутки количество госпитализаций составило 18 032 человека. Это на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля. Выписано в связи с выздоровлением 60 507 человек, на 3,5% больше. Выявлено 177 282 новых случая COVID-19», — говорится на официальном ресурсе оперштаба «Стопкоронавирус.РФ». За сутки от инфекции скончалось 714 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 334 753 жителя России.