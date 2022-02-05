За сутки 18 032 россиянина попали в больницу с коронавирусом

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Количество госпитализированных увеличилось на 1,3% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 177 282 новых случая COVID-19. В больницы с этим диагнозом попали 18 032 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

«По состоянию на 5 февраля в России за сутки количество госпитализаций составило 18 032 человека. Это на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля. Выписано в связи с выздоровлением 60 507 человек, на 3,5% больше. Выявлено 177 282 новых случая COVID-19», — говорится на официальном ресурсе оперштаба «Стопкоронавирус.РФ».

За сутки от инфекции скончалось 714 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 334 753 жителя России.

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В России за минувшие сутки выявлено 177 282 новых случая COVID-19. В больницы с этим диагнозом попали 18 032 человека, сообщает федеральный оперативный штаб. «По состоянию на 5 февраля в России за сутки количество госпитализаций составило 18 032 человека. Это на 1,3% больше по сравнению с 4 февраля. Выписано в связи с выздоровлением 60 507 человек, на 3,5% больше. Выявлено 177 282 новых случая COVID-19», — говорится на официальном ресурсе оперштаба «Стопкоронавирус.РФ». За сутки от инфекции скончалось 714 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стало 334 753 жителя России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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