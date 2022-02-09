Ученые предупредили о вреде смены часовых поясов

Зимнее время наиболее близко к астрономическому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перевод времени с зимнего на летнее и смена часовых поясов могут привести к обострению хронических заболеваний. Об этом URA.RU сообщили заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии им. В.А. Фролова Михаил Благонравов и российский ученый, профессор «Сколтеха» Филипп Хайтович.

«Такой фактор, как сдвиг часового пояса хотя бы на один час или перевод времени на зимнее/летнее — это, по сути, равноценно переезду человека в соседний географический пояс. Для людей старшего поколения, с хроническими заболеваниями, это бесследно не проходит. А если смена времени происходит два раза в год, то это повышает вероятность обострения или ухудшения хронических заболеваний, прежде всего, речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях», — сказал Михаил Благонравов.

По его словам, отказаться от перевода часов было правильным решением. «Почему зимнее время лучше? Оно максимально близко к естественному астрономическому. Мы считаем, что лучше больше ничего не менять», — отметил специалист. Благонравов подчеркнул, что единое время для страны также не самый лучший вариант. «Китай занимает пять географических поясов, но стрелки часов у всех стоят на одной цифре. У них единое китайское время. В одно и то же время разная освещенность. Когда человек встает с утра, требуется, чтобы на организм оказывало воздействие достаточное количество света. Если его немного, то это отрицательно сказывается на физиологии», — объяснил ученый.

Филипп Хайтович согласился с тем, что смена времени оказывает неблагоприятное влияние на организм. «Проводились эксперименты с грызунами. Это влияло на физиологическое состояние, повышало гормон стресса и в конечном счете сокращало продолжительность жизни», — рассказал профессор. Он обратил внимание на то, что организм работает по-разному в темное и светлое время суток. «Чем более стабилен режим, меньше переходов, тем меньше стресса для организма», — добавил собеседник агентства.

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