Призера Олимпиады в Сочи возмутило выступление Валиевой. «Ее не должно здесь быть»

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ТАСС, Валиева Камила
Камила Валиева выступила на Олимпиаде Фото:
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Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Бронзовый призер Олимпиады по фигурному катанию Эшли Вагнер заявила, что российской спортсменки Камилы Валиевой не должно быть на Играх в Пекине. Так американская спортсменка высказалась о допинговом скандале с участием Валиевой.

«Это кажется таким реальным сейчас. Она не должна быть на олимпийском льду. Пощечина чистым спортсменам в каждом виде спорта, но и каждой женщине, с которой она соревнуется сегодня», — написала Вагнер в своем Twitter.

Фигуристку отстранили от Олимпиады из-за положительной допинговой пробы. У нее в крови был триметадизин, который используют для профилактики болезней сердца. Позже спортсменку снова допустили до соревнований. У Валиевой обнаружили комбинацию из трех веществ, два из них являются разрешенными, рассказал исполнительный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт. Она представила короткую программу, по итогу Валиева пока занимает первое место, сообщает «Царьград».

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Бронзовый призер Олимпиады по фигурному катанию Эшли Вагнер заявила, что российской спортсменки Камилы Валиевой не должно быть на Играх в Пекине. Так американская спортсменка высказалась о допинговом скандале с участием Валиевой. «Это кажется таким реальным сейчас. Она не должна быть на олимпийском льду. Пощечина чистым спортсменам в каждом виде спорта, но и каждой женщине, с которой она соревнуется сегодня», — написала Вагнер в своем Twitter. Фигуристку отстранили от Олимпиады из-за положительной допинговой пробы. У нее в крови был триметадизин, который используют для профилактики болезней сердца. Позже спортсменку снова допустили до соревнований. У Валиевой обнаружили комбинацию из трех веществ, два из них являются разрешенными, рассказал исполнительный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт. Она представила короткую программу, по итогу Валиева пока занимает первое место, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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