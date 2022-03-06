Историк Разумовский оценил ход российско-украинских переговоров

06 марта 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

В ближайшее время ожидается третий раунд переговоров РФ и Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским и украинским переговорщикам проблематично договориться по ряду гуманитарных вопросов, поскольку украинские нацбатальоны блокируют коридоры для вывода мирного населения из мест активных боевых действий. Такое мнение выразил историк, писатель, телеведущий Феликс Разумовский в эфире телеканала «Спас». Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что украинские националисты воспользовались «режимом тишины», который действовал 5 марта в Мариуполе и Волновахе, для укрепления своих позиций. По его словам, по гуманитарным коридорам не смог выйти ни один мирный житель. Коридоры были согласованы с украинской стороной. «Эти фашисты действуют как террористы, когда выставляют мирное население в качестве живого щита, применяют пытки, блокируют гуманитарные коридоры, не позволяют вывести мирных жителей из зоны активных столкновений… Там очень серьезный гуманитарные проблемы. Их можно попробовать обсудить с теми, кто пребывает на эти переговоры, хотя, думаю, они свой выбор сделали. Достаточно проблематично договориться даже по этим очень локальным вопросам», — сказал Феликс Разумовский в программе «Взгляд», размещенной на youtube-канале «Телеканал СПАС». По словам историка, Украина сегодня является заложником коллективного Запада. «Ничего здесь нового нет. Очередной гегемон пошел на Россию. Мы тут имеем предшественников, они известны, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер. Теперь такой коллективный гегемон тоже на нас пошел, при этом, естественно, Украина это просто заложница. На Украине был создан специально и натаскан, подготовлен ударный кулак для России, для зачистки Донбасса. Я имею в виду украинский фашизм», — уточнил он. Что касается российских граждан, которые сейчас пребывают за рубежом, Разумовский заявил, что за свой выбор ответственны сами эти люди. «Это, конечно, зрелище очень печальное с одной стороны. А с другой стороны, куда вы вообще поехали? Вы же думали, что там прекрасный мир, где нас ждут, где нас посадят в гостиной и будут угощать какими-то замечательными яствами. Да нет. Нас и на порог не хотели пускать до этого конфликта. Это был выбор этих людей. Они, конечно, рассчитывали на другое», — подчеркнул телеведущий. 24 февраля Россия объявила о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, к 6 марта российская армия уничтожила на территории Украины более двух тысяч военных объектов ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским и украинским переговорщикам проблематично договориться по ряду гуманитарных вопросов, поскольку украинские нацбатальоны блокируют коридоры для вывода мирного населения из мест активных боевых действий. Такое мнение выразил историк, писатель, телеведущий Феликс Разумовский в эфире телеканала «Спас». Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что украинские националисты воспользовались «режимом тишины», который действовал 5 марта в Мариуполе и Волновахе, для укрепления своих позиций. По его словам, по гуманитарным коридорам не смог выйти ни один мирный житель. Коридоры были согласованы с украинской стороной. «Эти фашисты действуют как террористы, когда выставляют мирное население в качестве живого щита, применяют пытки, блокируют гуманитарные коридоры, не позволяют вывести мирных жителей из зоны активных столкновений… Там очень серьезный гуманитарные проблемы. Их можно попробовать обсудить с теми, кто пребывает на эти переговоры, хотя, думаю, они свой выбор сделали. Достаточно проблематично договориться даже по этим очень локальным вопросам», — сказал Феликс Разумовский в программе «Взгляд», размещенной на youtube-канале «Телеканал СПАС». По словам историка, Украина сегодня является заложником коллективного Запада. «Ничего здесь нового нет. Очередной гегемон пошел на Россию. Мы тут имеем предшественников, они известны, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер. Теперь такой коллективный гегемон тоже на нас пошел, при этом, естественно, Украина это просто заложница. На Украине был создан специально и натаскан, подготовлен ударный кулак для России, для зачистки Донбасса. Я имею в виду украинский фашизм», — уточнил он. Что касается российских граждан, которые сейчас пребывают за рубежом, Разумовский заявил, что за свой выбор ответственны сами эти люди. «Это, конечно, зрелище очень печальное с одной стороны. А с другой стороны, куда вы вообще поехали? Вы же думали, что там прекрасный мир, где нас ждут, где нас посадят в гостиной и будут угощать какими-то замечательными яствами. Да нет. Нас и на порог не хотели пускать до этого конфликта. Это был выбор этих людей. Они, конечно, рассчитывали на другое», — подчеркнул телеведущий. 24 февраля Россия объявила о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По данным Минобороны РФ, к 6 марта российская армия уничтожила на территории Украины более двух тысяч военных объектов ВСУ.