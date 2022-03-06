Россияне обрадовались возвращению спортсменов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Паралимпийские игры-2022

Паралимпийскую сборную команду России, прибывшую в Москву, тепло встретили в аэропорту Шереметьево. В честь возвращения спортсменов на Родину на мероприятии выступил певец Олег Газманов.

«В столицу нашей родины прилетели сильнейшие спортсмены планеты. Они по политическим мотивам были отстранены от участия в XIII Паралимпийских зимних играх», — говорится в официальном instagram-аккаунте Паралимпийского комитета России.

В состав российской делегации вошел 71 спортсмен. Лыжные гонки и биатлон представляли 33 атлета, следж-хоккей — 17 спортсменов, горнолыжный спорт — 10, сноуборд — 6, керлинг на колясках — 5 человек.

Паралимпийские игры должны пройти с 4 по 13 марта. Ранее сообщалось, что паралимпийцы из России и Белоруссии смогут выступить на паралимпиаде под нейтральным флагом — такое решение принял Международный паралимпийский комитет (IPC). Однако на следующий день, 3 марта, это решение было изменено, и спортсменам было окончательно запрещено выступать на Играх. Причина отстранения — крайняя обеспокоенность стран Евросоюза из-за спецоперации России на Украине.

Позже заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе. По его поручению, Минспорта в ближайшее время определит даты проведения соревнований.

Вооруженные столкновения на территории Луганской и Донецкой народных республик начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия на этой территории. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее.

Фотография предоставлена пресс-службой Паралимпийского комитета России

Фотография предоставлена пресс-службой Паралимпийского комитета России

Спортсменов поддержал Олег Газманов Фотография предоставлена пресс-службой Паралимпийского комитета России

Фотография предоставлена пресс-службой Паралимпийского комитета России

Фотография предоставлена пресс-службой Паралимпийского комитета России

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