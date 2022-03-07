МИД: кризис на Украине изменит качество отношений РФ и Запада

07 марта 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

Спецоперация на Украине приведет к новому качеству отношений РФ и Запада, считают в МИДе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итогом нынешних событий на Украине станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин. «Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — заявил Тяпкин. Его слова передает РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций. В частности, платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Однако часть европейских компаний негативно высказалась в отношении новых антироссийских санкций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Итогом нынешних событий на Украине станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин. «Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — заявил Тяпкин. Его слова передает РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций. В частности, платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Однако часть европейских компаний негативно высказалась в отношении новых антироссийских санкций.