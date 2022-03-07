МИД: кризис на Украине изменит качество отношений РФ и Запада

Итогом нынешних событий на Украине станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.
«Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — заявил Тяпкин. Его слова передает РИА «Новости».
Итогом нынешних событий на Украине станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин. «Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — заявил Тяпкин. Его слова передает РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций. В частности, платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Однако часть европейских компаний негативно высказалась в отношении новых антироссийских санкций.