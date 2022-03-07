МИД: кризис на Украине изменит качество отношений РФ и Запада

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Спецоперация на Украине приведет к новому качеству отношений РФ и Запада, считают в МИДе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Итогом нынешних событий на Украине станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

«Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — заявил Тяпкин. Его слова передает РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций. В частности, платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Однако часть европейских компаний негативно высказалась в отношении новых антироссийских санкций.

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Итогом нынешних событий на Украине станет новое качество отношений России с Европой, США и НАТО в целом. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин. «Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», — заявил Тяпкин. Его слова передает РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Запада объявили о введении новых масштабных экономических санкций. В частности, платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Однако часть европейских компаний негативно высказалась в отношении новых антироссийских санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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