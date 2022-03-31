Энергетик раскрыл, когда Европа согласится платить за газ рублями

01 апреля 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Страны Европы, которые сейчас отказываются платить за газ рублями, согласятся с этим условием уже к лету 2022 года. Таким мнение поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «К лету, я думаю, рублевые расчеты начнутся. Может быть не сразу всеми одновременно, а постепенно, по одному», — считает Сергей Пикин, передает «Национальная служба новостей». Он объяснил, что если никто не согласится платить за газ в рублях, то Россия перекроет поставки в эти страны. По его мнению, дальше остается лишь ждать. Эксперт отметил, что схема оплаты в рублях принципиально ничего не меняет, не меняется даже формула цены. «„Газпром“ считает стоимость газа ровно по этому курсу, и европейские потребители ничего не теряют. Это просто одно маленькое движение», — уточнил он. Также Пикин подчеркнул, что у Европы нет альтернативы российскому газу. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля. В «Газпроме» заявили, что уже готовятся к отключению ряда «недружественных стран» от поставок газа. В Центробанке дали разъяснение по процедуре оплаты газа рублями.