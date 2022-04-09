Зеленский раскрыл, кто возглавит работы по восстановлению Киева

10 апреля 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Встреча Зеленского и Джонсона состоялась 9 апреля Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь в восстановлении Киева и Киевской области окажет Великобритания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «[Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон сегодня был очень конкретным в своих ответах на мои вопросы как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь Великобритания окажет послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области», — поделился Зеленский итогами переговоров с Борисом Джонсоном, которые прошли апреля, передает ТАСС. По итогам встречи Зеленского и Джонсона в канцелярии британского премьера сообщили, что страна направит на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы в рамках очередного пакета военной помощи. По словам Бориса Джонсона, Британия будет отправлять Киеву «оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подвергалась шантажу или угрозам». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Помощь в восстановлении Киева и Киевской области окажет Великобритания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «[Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон сегодня был очень конкретным в своих ответах на мои вопросы как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь Великобритания окажет послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области», — поделился Зеленский итогами переговоров с Борисом Джонсоном, которые прошли апреля, передает ТАСС. По итогам встречи Зеленского и Джонсона в канцелярии британского премьера сообщили, что страна направит на Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы в рамках очередного пакета военной помощи. По словам Бориса Джонсона, Британия будет отправлять Киеву «оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подвергалась шантажу или угрозам». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.