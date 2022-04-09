ДНР нашла способ избавиться от миссии ОБСЕ на своей территории

Деятельность СММ ОБСЕ на территории ДНР признана неправомерной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой народной республики признается неправомерной. Об этом говорится в распоряжении Государственного комитета обороны ДНР.

«Признается неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание ее представителей — нежелательным», — передает РИА «Новости» содержание документа. Исключение составляют лица, задействованные в выполнении мероприятий в соответствии с данным распоряжением. Все представители СММ ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР до 30 апреля.

Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что дальнейшая деятельность СММ ОБСЕ на территории республики не соответствует более уставным документам организации и не имеет правовых оснований. Министерством иностранных дел ДНР готовился проект постановления Государственного комитета обороны о признании неправомерной дальнейшей деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасса. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.