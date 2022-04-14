Российские школы у границ с Украиной переводят на дистант

14 апреля 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Школы в районах, которые граничат с Украиной, переводят на дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Школы приграничных районов Брянской области переводят на дистанционное обучение с 15 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти. «В приграничных районах школы переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня», — приводит РИА «Новости» заявление представителя правительства Брянской области. С Украиной граничат шесть районов: Климовский, Стародубский, Погарский, Трубчевский, Суземский и Севский. Ранее на территории Брянской области введен «желтый» уровень террористической опасности. Ранее вооруженные силы Украины обстреляли погранпункт в селе Климово. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Брянской области. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт обстрела. В результате нападения пострадали семь жителей Климово и два дома. Также была повреждена машина украинских беженцев, который в тот момент находились в поселке. По данным «Известий», в числе пострадавших есть ребенок. Он и еще два человека находятся в тяжелом состоянии. Все семь пострадавших госпитализированы, заявил Минздрав РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Школы приграничных районов Брянской области переводят на дистанционное обучение с 15 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти. «В приграничных районах школы переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня», — приводит РИА «Новости» заявление представителя правительства Брянской области. С Украиной граничат шесть районов: Климовский, Стародубский, Погарский, Трубчевский, Суземский и Севский. Ранее на территории Брянской области введен «желтый» уровень террористической опасности. Ранее вооруженные силы Украины обстреляли погранпункт в селе Климово. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Брянской области. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт обстрела. В результате нападения пострадали семь жителей Климово и два дома. Также была повреждена машина украинских беженцев, который в тот момент находились в поселке. По данным «Известий», в числе пострадавших есть ребенок. Он и еще два человека находятся в тяжелом состоянии. Все семь пострадавших госпитализированы, заявил Минздрав РФ.