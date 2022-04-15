В Минобороны рассказали о прослушке телефонов спецслужбами НАТО

Спецслужбы НАТО прослушивают телефоны россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники спецслужб стран НАТО активно прослушивают пользователей сотовой сети. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи», — рассказал Ласточкин в интервью газете «Красная звезда». По его словам, спецслужбы могут не только прослушивать разговоры и читать сообщения, но и выборочно блокировать абонентов.

Он добавил, что в настоящее время российские ученые подключились к решению данного вопроса. Ими уже разработаны системы отслеживания ложных базовых станций и блокировок технических каналов утечки информации.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков перечислил способы, как узнать, что смартфон прослушивают. В частности, об этом могут свидетельствовать подозрительное программное обеспечение, которое вы не устанавливали, и быстрая разрядка батареи. В Роскачестве пользователям советовали воздержаться от посещения пиратских интернет-ресурсов и не загружать с них любое ПО.