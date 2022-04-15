Сергей Миронов стал самым бедным партийным лидером

15 апреля 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов заработал 5,751 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов за 2021 год заработал меньше остальных лидеров фракций. Это следует из данных деклараций о доходах депутатов, опубликованных на сайте Госдумы РФ. Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заработал больше всех среди лидеров партий, представленных в Госдуме, в 2021 году. Его доход составил 2,475 млрд рублей. На втором месте расположился глава КПРФ Геннадий Зюганов, с доходом в 7,7 млн рублей, на третьем — глава фракции «Единой России» Владимир Васильев, он заработал 7,5 млн рублей. Лидер СРЗП Сергей Миронов задекларировал доход в 5,751 млн рублей. Врио главы фракции ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий задекларировал за 2021 год 5,78 млн рублей. В прошлом году самым богатым среди партийных лидеров был Владимир Жириновский, скончавшийся 6 апреля 2022 года. За 2020 год он заработал 39 млн рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов за 2021 год заработал меньше остальных лидеров фракций. Это следует из данных деклараций о доходах депутатов, опубликованных на сайте Госдумы РФ. Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заработал больше всех среди лидеров партий, представленных в Госдуме, в 2021 году. Его доход составил 2,475 млрд рублей. На втором месте расположился глава КПРФ Геннадий Зюганов, с доходом в 7,7 млн рублей, на третьем — глава фракции «Единой России» Владимир Васильев, он заработал 7,5 млн рублей. Лидер СРЗП Сергей Миронов задекларировал доход в 5,751 млн рублей. Врио главы фракции ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий задекларировал за 2021 год 5,78 млн рублей. В прошлом году самым богатым среди партийных лидеров был Владимир Жириновский, скончавшийся 6 апреля 2022 года. За 2020 год он заработал 39 млн рублей.