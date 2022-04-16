Директор «Леонардо»: санкции помешают подготовке к 1 сентября

Многие канцтовары могут исчезнуть, считает Борис Кац Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

После введения антироссийских санкций многие канцтовары могут исчезнуть с полок магазинов, поэтому российские власти должны поддержать импортозамещение в данной отрасли. С таким предложением выступил председатель совета директоров «Воскресенской карандашной фабрики» и директор по развитию хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.

«Около 70-90% канцтоваров на российском рынке импортные — по этой причине такой вид товаров может остаться в дефиците. Для сохранения отрасли государству необходимо всерьез и как можно быстрее взяться за поддержку отечественного производителя», — приводит слова Каца argumenti.ru.

Он предлагает снизить налоги в отрасли и цены на сырье, а также отменить возврат НДС при экспорте сырья. Эксперт уверен, что проблема импортозамещения канцтоваров может стать реальной.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В ответ «Единая Россия» запустит проект по импортозамещению и импортоопережению. Согласно опросу, проводимому фондом «Общественное мнение», 60% россиян спокойно относится к санкциям, 28% респондентов считают, что ограничения не влияют на их жизнь.