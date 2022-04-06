«Единая Россия» запускает проект по импортозамещению

Представители промышленных отраслей заверили, что смогут поставлять товары не только на внутренний рынок, но и за рубеж Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» запустит проект по импортозамещению и импортоопережению. Об этом сообщил замруководителя фракции партии «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме Сергей Морозов перед пленарным заседанием.

«У нас есть все, чтобы заместить те продукты, которые мы получали от зарубежных партнеров из недружественных теперь стран. И есть все возможности, чтобы запустить не уступающие по качеству услуги», — сообщил Сергей Морозов, написано на официальном сайте партии. Политик подчеркнул, что «Единая Россия» приняла решение стать координатором импортозамещения и индустриализации после того, как многие кампании ушли из страны.

По его словам, ранее ЕР уже проводила встречи с представителями промышленных областей. Они заверили, что у них есть возможность поставлять товары и услуги не только внутри страны, но и в зарубежные страны.

Согласно опросу, проводимому фондом «Общественное мнение», 60% россиян спокойно относится к санкциям, 28% респондентов считают, что ограничения никак не влияют на их жизнь. Также нашлись те люди, которые убеждены в положительном влиянии санкций.

Необходимость в импортозамещении в России появилась вследствие антироссийских санкций в ответ на проведение спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. По словам российского президента Владимира Путина, эта операция является вынужденной мерой, так как жителей Донбасса необходимо освободить от блокадного режима и обстрелов жилых домов украинскими военными. Тем не менее, в своих заявлениях западные лидеры заявляют, что ответ в виде санкций должен нанести максимальный ущерб как российской экономике, так и социальной и гуманитарной ее сферам и каждой российской семье. Путин назвал такие действия самой настоящей агрессией и войной экономическими, политическими и информационными средствами, направленной на ухудшение жизней миллионов граждан РФ.

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