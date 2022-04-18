Украинские активисты пытались сорвать шоу Сабурова в Нью-Йорке

В Нью-Йорке украинские активисты пытались сорвать выступление комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщает RT в своем telegram-канале.
«Украинские активисты мешали зрителям купить билеты на концерт, а также скандировали „Позор!“ и размахивали флагами Украины в холле концертного зала. На самом выступлении один из зрителей перебил Сабурова и начал что-то выкрикивать», — передает издание.
Ранее Сабуров в ответ на требования зрителя в Лос-Анджелесе отказался говорить о событиях на Украине, напоминает «Царьград». Когда к нему на сцену выбежала активистка в «окровавленном» платье, он пошутил над ней, сообщает Пятый канал. После этого выступления комика отменили в нескольких городах США, передает Pravda.Ru.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.
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В Нью-Йорке украинские активисты пытались сорвать выступление комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщает RT в своем telegram-канале. «Украинские активисты мешали зрителям купить билеты на концерт, а также скандировали „Позор!“ и размахивали флагами Украины в холле концертного зала. На самом выступлении один из зрителей перебил Сабурова и начал что-то выкрикивать», — передает издание. Ранее Сабуров в ответ на требования зрителя в Лос-Анджелесе отказался говорить о событиях на Украине, напоминает «Царьград». Когда к нему на сцену выбежала активистка в «окровавленном» платье, он пошутил над ней, сообщает Пятый канал. После этого выступления комика отменили в нескольких городах США, передает Pravda.Ru. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.