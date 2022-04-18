Силы ДНР: украинские силовики получали данные с видеокамер ОБСЕ 19 апреля 2022 в 02:58 Размер текста - 17 + Силы ДНР нашли у украинских военных ноутбуки для камер ОБСЕ Фото: unsplash.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы Донецкой народной республики нашли технические средства и ноутбуки для оборудования и видеокамер ОБСЕ, которые использовались ВСУ. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В ходе освобождения территорий ДНР подразделениями народной милиции во взаимодействии с МГБ на позициях ВСУ на различных участках линии разграничения были обнаружены технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения ВСУ и вооруженных сил ДНР. В частности, обнаружены ноутбуки с программным обеспечением производства украинской компании «Укрспек», — передает штаб в своемTelegram-канале. В распоряжении Государственного комитета обороны ДНР говорится о том, что деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой народной республики является неправомерной. При этом все представители СММ ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР до 30 апреля. 24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбассе. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Силы Донецкой народной республики нашли технические средства и ноутбуки для оборудования и видеокамер ОБСЕ, которые использовались ВСУ. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В ходе освобождения территорий ДНР подразделениями народной милиции во взаимодействии с МГБ на позициях ВСУ на различных участках линии разграничения были обнаружены технические средства, составляющие комплекс управления видеокамерами, установленными ОБСЕ на линии боевого соприкосновения ВСУ и вооруженных сил ДНР. В частности, обнаружены ноутбуки с программным обеспечением производства украинской компании «Укрспек», — передает штаб в своемTelegram-канале. В распоряжении Государственного комитета обороны ДНР говорится о том, что деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донецкой народной республики является неправомерной. При этом все представители СММ ОБСЕ должны покинуть территорию ДНР до 30 апреля. 24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбассе. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям