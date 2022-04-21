Челябинские медики предрекают шестую волну пандемии

21 апреля 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

По прогнозам специалистов, в этом будет виноват новый штамм «Стелс-Омикрон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинскую область в ближайшее время может захлестнуть шестая волна пандемии, вызванная новой мутацией коронавируса. Эпидемию может вызвать новый подвид COVID-19 «Стелс-Омикрон». Об этом 21 апреля заявили специалисты областного минздрава в ходе пресс-конференции. «Ситуация остается напряженной. Мы находимся на пороге шестой волны коронавируса и должны быть к ней готовы. Прогнозы не всегда сбываются, но если шестая волна наступит, то у жителей в запасе всего полтора месяца, чтобы сделать прививку и укрепить свой организм», — отметил на пресс-конференции «Новая волна коронавирусной инфекции» главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов. Антонов подчеркнул, что шестую волну коронавируса может вызвать «Стелс-Омикрон». Эта мутация COVID от своих предшественников отличается тем, что новый штамм вируса увеличил скорость передачи между людьми. Медики заявили, что пятая волна COVID пошла на спад в феврале, но она затронула группы риска — от нее пострадали пожилые люди, непривитые и лица с большим количеством сопутствующих заболеваний. По словам врачей, в преддверии шестой волны жители должны сделать все возможное, чтобы защитить себя и своих близких. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Челябинскую область в ближайшее время может захлестнуть шестая волна пандемии, вызванная новой мутацией коронавируса. Эпидемию может вызвать новый подвид COVID-19 «Стелс-Омикрон». Об этом 21 апреля заявили специалисты областного минздрава в ходе пресс-конференции. «Ситуация остается напряженной. Мы находимся на пороге шестой волны коронавируса и должны быть к ней готовы. Прогнозы не всегда сбываются, но если шестая волна наступит, то у жителей в запасе всего полтора месяца, чтобы сделать прививку и укрепить свой организм», — отметил на пресс-конференции «Новая волна коронавирусной инфекции» главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов. Антонов подчеркнул, что шестую волну коронавируса может вызвать «Стелс-Омикрон». Эта мутация COVID от своих предшественников отличается тем, что новый штамм вируса увеличил скорость передачи между людьми. Медики заявили, что пятая волна COVID пошла на спад в феврале, но она затронула группы риска — от нее пострадали пожилые люди, непривитые и лица с большим количеством сопутствующих заболеваний. По словам врачей, в преддверии шестой волны жители должны сделать все возможное, чтобы защитить себя и своих близких.