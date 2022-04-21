Челябинские медики предрекают шестую волну пандемии

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Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
По прогнозам специалистов, в этом будет виноват новый штамм «Стелс-Омикрон» Фото:

Челябинскую область в ближайшее время может захлестнуть шестая волна пандемии, вызванная новой мутацией коронавируса. Эпидемию может вызвать новый подвид COVID-19 «Стелс-Омикрон». Об этом 21 апреля заявили специалисты областного минздрава в ходе пресс-конференции.

«Ситуация остается напряженной. Мы находимся на пороге шестой волны коронавируса и должны быть к ней готовы. Прогнозы не всегда сбываются, но если шестая волна наступит, то у жителей в запасе всего полтора месяца, чтобы сделать прививку и укрепить свой организм», — отметил на пресс-конференции «Новая волна коронавирусной инфекции» главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов.

Антонов подчеркнул, что шестую волну коронавируса может вызвать «Стелс-Омикрон». Эта мутация COVID от своих предшественников отличается тем, что новый штамм вируса увеличил скорость передачи между людьми.

Медики заявили, что пятая волна COVID пошла на спад в феврале, но она затронула группы риска — от нее пострадали пожилые люди, непривитые и лица с большим количеством сопутствующих заболеваний. По словам врачей, в преддверии шестой волны жители должны сделать все возможное, чтобы защитить себя и своих близких.

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Челябинскую область в ближайшее время может захлестнуть шестая волна пандемии, вызванная новой мутацией коронавируса. Эпидемию может вызвать новый подвид COVID-19 «Стелс-Омикрон». Об этом 21 апреля заявили специалисты областного минздрава в ходе пресс-конференции. «Ситуация остается напряженной. Мы находимся на пороге шестой волны коронавируса и должны быть к ней готовы. Прогнозы не всегда сбываются, но если шестая волна наступит, то у жителей в запасе всего полтора месяца, чтобы сделать прививку и укрепить свой организм», — отметил на пресс-конференции «Новая волна коронавирусной инфекции» главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов. Антонов подчеркнул, что шестую волну коронавируса может вызвать «Стелс-Омикрон». Эта мутация COVID от своих предшественников отличается тем, что новый штамм вируса увеличил скорость передачи между людьми. Медики заявили, что пятая волна COVID пошла на спад в феврале, но она затронула группы риска — от нее пострадали пожилые люди, непривитые и лица с большим количеством сопутствующих заболеваний. По словам врачей, в преддверии шестой волны жители должны сделать все возможное, чтобы защитить себя и своих близких.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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