Зюганов рассказал Путину, как вывести Россию из кризиса

30 апреля 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Зюганов представил Путину 20 неотложных мер по борьбе с кризисом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках ежегодной встречи политики обсудили ход боевых действий на Украине, а также пути вывода страны из кризиса. Руководитель фракции представил главе государства перечень из 20 первоочередных мер по поддержке экономики. «Мы все проблемы обсуждали. Я подготовил программу „20 неотложных мер по выводу страны из кризиса“ и программу Победы — это большой материал», — рассказал Зюганов в беседе с URA.RU. По его словам, документ уже разослан всем руководителям страны — президенту, членам Совбеза и правительства РФ, руководству Госдумы, Совфеда и всем губернаторам. «Это наша программа о том, как преодолеть кризис и выйти из сложной экономической ситуации», — добавил парламентарий. Ранее сообщалось, что Путин начал проводить встречи с лидерами думских фракций. Отмечалось, что первая встреча состоялась 25 апреля с Зюгановым. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. В ответ на это США, страны Евросоюза, Канада, Япония ввели жесткие санкции. В России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Давая оценку ранее принятым решениям по противодействию санкциям, поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. ФОМ сообщает, что 79% опрошенных положительно оценивают работу президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках ежегодной встречи политики обсудили ход боевых действий на Украине, а также пути вывода страны из кризиса. Руководитель фракции представил главе государства перечень из 20 первоочередных мер по поддержке экономики. «Мы все проблемы обсуждали. Я подготовил программу „20 неотложных мер по выводу страны из кризиса“ и программу Победы — это большой материал», — рассказал Зюганов в беседе с URA.RU. По его словам, документ уже разослан всем руководителям страны — президенту, членам Совбеза и правительства РФ, руководству Госдумы, Совфеда и всем губернаторам. «Это наша программа о том, как преодолеть кризис и выйти из сложной экономической ситуации», — добавил парламентарий. Ранее сообщалось, что Путин начал проводить встречи с лидерами думских фракций. Отмечалось, что первая встреча состоялась 25 апреля с Зюгановым. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. В ответ на это США, страны Евросоюза, Канада, Япония ввели жесткие санкции. В России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Давая оценку ранее принятым решениям по противодействию санкциям, поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. ФОМ сообщает, что 79% опрошенных положительно оценивают работу президента.