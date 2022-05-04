Власти сообщили о гибели пермского разведчика на Украине

Погибший разведчик прошел школу ГРУ. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Похороны молодого разведчика Владислава Викторовича Шафранского, погибшего во время спецоперации на Донбассе, прошли 4 мая, сообщает администрация Чернушинского округа (Пермский край) в соцсети. С 24 февраля текущего года он участвовал в освобождении ЛНР и ДНР.

«Сегодня [4 мая] проводили в последний путь земляка, разведчика Владислава Викторовича Шафранского, погибшего 22 апреля 2022 года в ходе спецоперации на Донбассе», — написано в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Владислав родился 12 февраля 1997 года в городе Атбасар (Казахстан). После школы поступил в многопрофильный колледж гражданской обороны, где получил профессию «инспектор пожарной безопасности». В 2018 году был призван в Вооруженные Силы Республики Казахстан, окончил школу разведки ГРУ.

В Россию Владислав Шафранский переехал осенью 2020 года вместе с родителями. В мае 2021 года ушел служить по контракту в российскую армию, в разведроту Екатеринбурга.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе. Исключение напрасных жертв среди мирного населения президент РФ Владимир Путин назвал приоритетом. Российская армия сосредоточена на поражении объектов военной инфраструктуры, техники ВСУ и нацбатов высокоточными средствами поражения.