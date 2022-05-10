10 мая 2022

Боец МВД ДНР раскрыл преимущество над боевиками на «Азовстали»

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Отсутствие боеприпасов у боевиков нацбатальона «Азов» обеспечило безусловное преимущество военным ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отсутствие боеприпасов у боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, обеспечило безусловное преимущество военным Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил боец МВД ДНР по прозвищу Админ.

«Снарядный голод [у боевиков на „Азовстали“] стал ощущаться сразу после того, как был заблокирован Мариуполь, — это было ближе к концу марта. Они просто перестали отвечать артиллерией, с ними были только стрелковые бои, и полное преимущество — в артиллерии, авиации — было на нашей стороне», — сказал боец, передает РИА «Новости».

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев ранее сообщал, что вооруженные силы России завершили эвакуацию гражданских с металлургического комбината «Азовсталь». Сам Мариуполь ВС России освободили от нацбатальонов, но они продолжают укрываться на территории завода.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от от обстрелов ВСУ и националистов.

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Отсутствие боеприпасов у боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, обеспечило безусловное преимущество военным Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил боец МВД ДНР по прозвищу Админ. «Снарядный голод [у боевиков на „Азовстали“] стал ощущаться сразу после того, как был заблокирован Мариуполь, — это было ближе к концу марта. Они просто перестали отвечать артиллерией, с ними были только стрелковые бои, и полное преимущество — в артиллерии, авиации — было на нашей стороне», — сказал боец, передает РИА «Новости». Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев ранее сообщал, что вооруженные силы России завершили эвакуацию гражданских с металлургического комбината «Азовсталь». Сам Мариуполь ВС России освободили от нацбатальонов, но они продолжают укрываться на территории завода. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от от обстрелов ВСУ и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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