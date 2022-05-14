Bloomberg: санкции против РФ вызвали панику на ювелирном рынке

Россия поставляет около трети мирового объема драгоценных камней Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против России, которые запрещают ввоз алмазов из РФ привели к панике на ювелирном рынке. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Российский горнодобывающий гигант ПАО „Алроса“ поставляет около трети мирового объема драгоценных камней. Санкции США против компании вызывают панику в отрасли», — пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что компании от Tiffany & Co. до Signet Jewelers Ltd заявили о приостановке продажи бриллиантов из РФ, а США полагаются на Индию в этой ситуации, которая является крупнейшим в мире экспортером. Индия пока экспортирует алмазы из РФ в США, потому что имеющиеся запасы страна получила до антироссийских санкций. По словам огранщиков, некоторые клиенты отказываются от российских алмазов из-за конфликтной ситуации.

Эти поставки закончатся к первой половине июня, заявил зампредседателя Индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах. «Алмазы — это не нефть, дефицит которой может компенсировать какая-то другая страна. Наша зависимость огромна. Драгоценные камни и ювелирные изделия являются третьим по величине источником доходов от экспорта Индии, приносящим около 39 миллиардов долларов за финансовый год, закончившийся в марте», — цитирует Bloomberg Шаха. По его словам, потеря доступа к алмазам РФ в долгосрочной перспективе может опустошить отрасль. Это поставит под угрозу тысячи рабочих мест в Индии и ударит по крупным торговым центрам мира, отметил Шах.

Второй по величине поставщик алмазов в мире De Beers сообщил, что ограничен в добыче драгоценных компаний. У компании есть только рабочие запасы, шахты работают на полную мощность, поэтому мало шансов на увеличение поставок.

В марте США запретили импорт российских алмазов, морепродуктов и водки. Америка и другие страны ввели санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие ограничения негативно повлияли и на страны Запада.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам