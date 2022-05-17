ТАСС: правление Сбербанка покинули три топ-менеджера

Сбербанк покинули три члена правления
Два зампредседателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления финансовой организации Наталья Алымова заявили о своем уходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Зампреды правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова покидают банк», — пишет ТАСС. Причины такого решения не уточняются.
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