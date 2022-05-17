ТАСС: правление Сбербанка покинули три топ-менеджера

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Виды города. Пермь, сбербанк, виды перми
Сбербанк покинули три члена правления Фото:

Два зампредседателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления финансовой организации Наталья Алымова заявили о своем уходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Зампреды правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова покидают банк», — пишет ТАСС. Причины такого решения не уточняются.

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Два зампредседателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления финансовой организации Наталья Алымова заявили о своем уходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Зампреды правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова покидают банк», — пишет ТАСС. Причины такого решения не уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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