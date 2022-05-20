20 мая 2022

FT перечислило страны с высокой инфляцией из-за санкций

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В Эстонии потребительские цены растут почти на 19% в год Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Треть стран Евросоюза, зависящих от российских энергоресурсов, пострадают из-за высокой инфляции. Статья об этом опубликована в издании Financial Times.

«Сильно пострадали страны Балтии и другие восточные страны ЕС, как и сама Украина. Треть из 27 членов ЕС столкнулась с двузначной инфляцией, особенно в Эстонии, где потребительские цены растут почти на 19% в год», — сказано в материале.

Отмечается также, что основной проблемой европейских домохозяйств в еврозоне стал резкий рост цен на энергоносители. Помимо ситуации на Украине экономический рост и рынки труда восстанавливаются после кризиса из-за коронавируса.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что действия российских войск направлены на денацификацию и демилитаризацию территории, ряд стран Европы, а также Канада и Соединенные Штаты Америки ввели против РФ жесткие санкции, коснувшиеся экономического сектора страны. Кроме того, шестой пакет санкций должен был содержать в себе запрет на энергоресурсы из РФ, однако не все страны согласились на такие условия, и ограничения на покупку у России нефти и газа были заблокированы. Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность.

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Треть стран Евросоюза, зависящих от российских энергоресурсов, пострадают из-за высокой инфляции. Статья об этом опубликована в издании Financial Times. «Сильно пострадали страны Балтии и другие восточные страны ЕС, как и сама Украина. Треть из 27 членов ЕС столкнулась с двузначной инфляцией, особенно в Эстонии, где потребительские цены растут почти на 19% в год», — сказано в материале. Отмечается также, что основной проблемой европейских домохозяйств в еврозоне стал резкий рост цен на энергоносители. Помимо ситуации на Украине экономический рост и рынки труда восстанавливаются после кризиса из-за коронавируса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что действия российских войск направлены на денацификацию и демилитаризацию территории, ряд стран Европы, а также Канада и Соединенные Штаты Америки ввели против РФ жесткие санкции, коснувшиеся экономического сектора страны. Кроме того, шестой пакет санкций должен был содержать в себе запрет на энергоресурсы из РФ, однако не все страны согласились на такие условия, и ограничения на покупку у России нефти и газа были заблокированы. Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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