США назвали Китай «вызовом международному порядку» 26 мая 2022 в 18:01 Размер текста - 17 + Китай способен на изменение международного порядка, считают в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политика Китая является «вызовом международному порядку» в долгосрочной перспективе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Несмотря на российскую спецоперацию на Украине США считают, что основным «вызовом международному порядку» является КНР. «Китай является единственной страной, у которой есть намерения изменить международный порядок и растущая экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь, чтобы сделать это», — считает Блинкен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента. Планируется, что Блинкен выступит с этой речью в четверг. По его словам, США не ищут конфликта с РФ, сообщает RT. Также планируется создать структуру China House для координации политики в отношении Китая. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова ответить Китаю в случае агрессии на Тайвань. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявлял, что страна отреагирует на вмешательство США. По его словам, Тайвань является частью КНР. Политика Китая является «вызовом международному порядку» в долгосрочной перспективе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Несмотря на российскую спецоперацию на Украине США считают, что основным «вызовом международному порядку» является КНР. «Китай является единственной страной, у которой есть намерения изменить международный порядок и растущая экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь, чтобы сделать это», — считает Блинкен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента. Планируется, что Блинкен выступит с этой речью в четверг. По его словам, США не ищут конфликта с РФ, сообщает RT. Также планируется создать структуру China House для координации политики в отношении Китая. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова ответить Китаю в случае агрессии на Тайвань. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявлял, что страна отреагирует на вмешательство США. По его словам, Тайвань является частью КНР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям