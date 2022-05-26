США назвали Китай «вызовом международному порядку»

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай способен на изменение международного порядка, считают в США Фото:

Политика Китая является «вызовом международному порядку» в долгосрочной перспективе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Несмотря на российскую спецоперацию на Украине США считают, что основным «вызовом международному порядку» является КНР. «Китай является единственной страной, у которой есть намерения изменить международный порядок и растущая экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь, чтобы сделать это», — считает Блинкен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента. Планируется, что Блинкен выступит с этой речью в четверг.

По его словам, США не ищут конфликта с РФ, сообщает RT. Также планируется создать структуру China House для координации политики в отношении Китая.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова ответить Китаю в случае агрессии на Тайвань. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявлял, что страна отреагирует на вмешательство США. По его словам, Тайвань является частью КНР.

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Политика Китая является «вызовом международному порядку» в долгосрочной перспективе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Несмотря на российскую спецоперацию на Украине США считают, что основным «вызовом международному порядку» является КНР. «Китай является единственной страной, у которой есть намерения изменить международный порядок и растущая экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь, чтобы сделать это», — считает Блинкен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента. Планируется, что Блинкен выступит с этой речью в четверг. По его словам, США не ищут конфликта с РФ, сообщает RT. Также планируется создать структуру China House для координации политики в отношении Китая. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова ответить Китаю в случае агрессии на Тайвань. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявлял, что страна отреагирует на вмешательство США. По его словам, Тайвань является частью КНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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