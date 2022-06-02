Песков подтвердил уход Юмашева из Кремля

Валентин Юмашев покинул свою должность, сообщил Дмитрий Песков
Советник президента России Владимира Путина Валентин Юмашев ушел с должности. Эту информацию в ходе конференц-колла подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Могу подтвердить. Да, где-то месяц назад он прекратил быть советником на общественных началах. С точки зрения кадров было как-то формализовано, но такие документы широко не публикуются», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее СМИ сообщили, что зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушел из Кремля. Он занимал свою должность с 1998 года.
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