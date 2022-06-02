Песков подтвердил уход Юмашева из Кремля

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Валентин Юмашев покинул свою должность, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Советник президента России Владимира Путина Валентин Юмашев ушел с должности. Эту информацию в ходе конференц-колла подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могу подтвердить. Да, где-то месяц назад он прекратил быть советником на общественных началах. С точки зрения кадров было как-то формализовано, но такие документы широко не публикуются», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее СМИ сообщили, что зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушел из Кремля. Он занимал свою должность с 1998 года.

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Советник президента России Владимира Путина Валентин Юмашев ушел с должности. Эту информацию в ходе конференц-колла подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Могу подтвердить. Да, где-то месяц назад он прекратил быть советником на общественных началах. С точки зрения кадров было как-то формализовано, но такие документы широко не публикуются», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее СМИ сообщили, что зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев ушел из Кремля. Он занимал свою должность с 1998 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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