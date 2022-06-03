The Telegraph: РФ нашла простой способ обойти нефтяное эмбарго

03 июня 2022 в 09:10 Размер текста - 17 +

Российские торговые судна направляются для участия в торговле со странами, находящимися под санкциями, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия продолжает нефтяную торговлю со странами, отказавшимися от российских энергоресурсов, с помощью суден, не сообщающих о своем местоположении. Статью об этом опубликовало британское издание The Daily Telegraph. «Обычно суда уходят, отключая свою автоматическую идентификационную систему (АИС), бортовой инструмент, который передает местоположение судна другим. По данным консалтинговой компании VesselsValue, 112 танкеров, связанных с Россией, не отправляли сигнал АИС более восьми недель», — пишут авторы, ссылаясь на исследования морской разведывательной группы Windward. Евросоюз, США, Канада, Великобритания и ряд других стран ввели беспрецедентные по своему числу санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. В рамках новых ограничений ЕС ввел запрет на две трети поставок российской нефти. Однако президент РФ Владимир Путин отмечал, что усилившееся санкционное давление на Россию имеет негативный эффект и для самих западных стран. Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и распад кооперационных связей, объяснял российский лидер. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия продолжает нефтяную торговлю со странами, отказавшимися от российских энергоресурсов, с помощью суден, не сообщающих о своем местоположении. Статью об этом опубликовало британское издание The Daily Telegraph. «Обычно суда уходят, отключая свою автоматическую идентификационную систему (АИС), бортовой инструмент, который передает местоположение судна другим. По данным консалтинговой компании VesselsValue, 112 танкеров, связанных с Россией, не отправляли сигнал АИС более восьми недель», — пишут авторы, ссылаясь на исследования морской разведывательной группы Windward. Евросоюз, США, Канада, Великобритания и ряд других стран ввели беспрецедентные по своему числу санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. В рамках новых ограничений ЕС ввел запрет на две трети поставок российской нефти. Однако президент РФ Владимир Путин отмечал, что усилившееся санкционное давление на Россию имеет негативный эффект и для самих западных стран. Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и распад кооперационных связей, объяснял российский лидер.