«Сбербанк» ввел комиссию за переводы в другие банки

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Клипарт 3. Нижневартовск, сбербанк, банкомат, пластиковые карты, мастеркард
Минимальная комиссия за перевод на карту другого банка составит 30 рублей Фото:

«Сбербанк» установил комиссию в 1,25% за переводы на карты других банков через их приложения или сайты. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

«Начиная с 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%. Минимум 30 рублей, максимум 150 рублей», — говорится в сообщении «Сбербанка».

Ранее часть российских банков ввела комиссию за обслуживание валютных счетов, пишет RT. Однако позже в Центробанке РФ заявили, что одностороннее установление комиссий банками на обслуживание счетов недопустимо, сообщает телеканал 360.

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«Сбербанк» установил комиссию в 1,25% за переводы на карты других банков через их приложения или сайты. Об этом сообщается на официальном сайте банка. «Начиная с 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%. Минимум 30 рублей, максимум 150 рублей», — говорится в сообщении «Сбербанка». Ранее часть российских банков ввела комиссию за обслуживание валютных счетов, пишет RT. Однако позже в Центробанке РФ заявили, что одностороннее установление комиссий банками на обслуживание счетов недопустимо, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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