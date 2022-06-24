«Сбербанк» ввел комиссию за переводы в другие банки

Минимальная комиссия за перевод на карту другого банка составит 30 рублей
«Сбербанк» установил комиссию в 1,25% за переводы на карты других банков через их приложения или сайты. Об этом сообщается на официальном сайте банка.
«Начиная с 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%. Минимум 30 рублей, максимум 150 рублей», — говорится в сообщении «Сбербанка».
Ранее часть российских банков ввела комиссию за обслуживание валютных счетов, пишет RT. Однако позже в Центробанке РФ заявили, что одностороннее установление комиссий банками на обслуживание счетов недопустимо, сообщает телеканал 360.
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