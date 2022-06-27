Сенатор Джабаров предрек «мясорубку» в Европе из-за Калининграда

28 июня 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

В Европе начнется масштабное военное столкновение, если НАТО попытается отделить Калининград от РФ, заявил Владимир Джабаров Фото: Анна Майорова © URA.RU В Европе начнется «мясорубка», если НАТО захочет отделить Калининград от России. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — заявил Владимир Джабаров в беседе с РБК. Он добавил, что Запад пытается «прощупать» Россию на решимость и твердость с помощью блокады Калининграда. Однако, заверил сенатор, Россия не уступит своих территорий. По его мнению, проблема транзита будет решаться путем дипломатии. «Евросоюз уже пошел на принятие исключений из санкций, которые позволяют возить через Литву все товары», — резюмировал Джабаров. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными ЕС. Впоследствии на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. Экс-министр МВД Латвии Ларис Гулбис заявил, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград у России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что Россия примет жесткие меры в отношении Литвы из-за блокады Калининграда. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Европе начнется «мясорубка», если НАТО захочет отделить Калининград от России. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — заявил Владимир Джабаров в беседе с РБК. Он добавил, что Запад пытается «прощупать» Россию на решимость и твердость с помощью блокады Калининграда. Однако, заверил сенатор, Россия не уступит своих территорий. По его мнению, проблема транзита будет решаться путем дипломатии. «Евросоюз уже пошел на принятие исключений из санкций, которые позволяют возить через Литву все товары», — резюмировал Джабаров. Ранее власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными ЕС. Впоследствии на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) руководство Литвы согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград. Экс-министр МВД Латвии Ларис Гулбис заявил, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград у России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что Россия примет жесткие меры в отношении Литвы из-за блокады Калининграда.