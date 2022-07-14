Вдова Караченцева заявила, что глава «Ленкома» хочет ее «прибить»

14 июля 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Людмила Поргина заявила, что глава «Ленкома» Марк Варшавер не борется за нее Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вдова актера Николая Караченцева Людмила Поргина заявила, что директор театра «Ленком» Марк Варшавер хочет ее «прибить», вместо того, чтобы бороться за нее. Такое заявление Поргина сделал в беседе с агентством «Звездач». «Мне сделали операцию на ногу. Я не могу плясать на сцене. Первый месяц я вообще еле ползала, сейчас расхаживаюсь, борюсь за свою жизнь. Марк Борисович не будет за меня бороться, только готов прибить. Что его раздражает? Что у меня есть друзья, которые взяли, на своем частном самолете привезли сюда, чтобы мне вылечиться? Я делаю массажи здесь, у меня кровоточат эти раны. Где написано, в каком законе, что я не могу работать и не могу поехать на море? Он что, правовед? Законодатель? Это смешно!», — сказала Поргина. Ранее Варшавер обвинял Поргину в том, что она взяла больничный и улетела отдыхать в Болгарию. Глава «Ленкома» заявил, что актриса «хочет получать деньги, ничего не делая». URA.RU отправило запрос в театр «Ленком» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Вдова актера Николая Караченцева Людмила Поргина заявила, что директор театра «Ленком» Марк Варшавер хочет ее «прибить», вместо того, чтобы бороться за нее. Такое заявление Поргина сделал в беседе с агентством «Звездач». «Мне сделали операцию на ногу. Я не могу плясать на сцене. Первый месяц я вообще еле ползала, сейчас расхаживаюсь, борюсь за свою жизнь. Марк Борисович не будет за меня бороться, только готов прибить. Что его раздражает? Что у меня есть друзья, которые взяли, на своем частном самолете привезли сюда, чтобы мне вылечиться? Я делаю массажи здесь, у меня кровоточат эти раны. Где написано, в каком законе, что я не могу работать и не могу поехать на море? Он что, правовед? Законодатель? Это смешно!», — сказала Поргина. Ранее Варшавер обвинял Поргину в том, что она взяла больничный и улетела отдыхать в Болгарию. Глава «Ленкома» заявил, что актриса «хочет получать деньги, ничего не делая». URA.RU отправило запрос в театр «Ленком» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.