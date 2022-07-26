Минобороны поставило точку в вопросе мобилизации в России

Учение «Восток-2022» пройдет с 30 по 5 сентября Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Учение «Восток-2022», которое пройдет с 30 по 5 сентября, никак не связано с мобилизационными мероприятиями. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» будет проходить с 30 августа по 5 сентября. В нем примут участие войска Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее главная цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

Ранее военные эксперты в беседе с URA.RU объяснили, что категории граждан, которых призывают в армию по мобилизации, определяются указам президента. Указ готовится долго, а обязательным условием мобилизации является нападением на страну при объявлении войны.