Минобороны поставило точку в вопросе мобилизации в России

Учение «Восток-2022», которое пройдет с 30 по 5 сентября, никак не связано с мобилизационными мероприятиями. Об этом заявило Министерство обороны РФ.
«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» будет проходить с 30 августа по 5 сентября. В нем примут участие войска Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин сообщил, что ее главная цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
Ранее военные эксперты в беседе с URA.RU объяснили, что категории граждан, которых призывают в армию по мобилизации, определяются указам президента. Указ готовится долго, а обязательным условием мобилизации является нападением на страну при объявлении войны.
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