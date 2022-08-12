Тюменского пенсионера в Москве сноха выгнала на улицу

12 августа 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Тюменский пенсионер находится на Казанском вокзале Москвы уже двое суток (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Казанском вокзале Москвы уже двое суток находится пенсионер из Тюмени, который приехал к сыну. Однако сноха оказалась не рада родственнику и выгнала мужчины с молчаливого согласия супруга. Об этом URA.RU сообщила Зинаида Зиновьева, жительница Липецка. Женщина рассказала, что вчера, уезжая с Казанского вокзала Москвы, познакомилась с тюменцем по имени Ильдар. Узнав, что он не ел уже больше суток, накормила его и дала 400 рублей. «Я не знаю, что у него случилось, но мне стало очень жаль пожилого человека. У него аж слезы на глаза навернулись. Он поведал, что ждет пенсии, чтобы купить билет до Тюмени, а это будет только через неделю. За неделю на вокзале с ним может случиться что угодно», — рассказала URA.RU Зинаида Зиновьева. Также она выразила уверенность в том, что Ильдар, получив пенсию, обязательно рассчитается с теми, кто ему поможет. Женщина готова дать его номер телефона желающим оказать помощь. Для этого надо написать ей в личные сообщения на ее страницу в социальной сети « Вконтакте» .

На Казанском вокзале Москвы уже двое суток находится пенсионер из Тюмени, который приехал к сыну. Однако сноха оказалась не рада родственнику и выгнала мужчины с молчаливого согласия супруга. Об этом URA.RU сообщила Зинаида Зиновьева, жительница Липецка. Женщина рассказала, что вчера, уезжая с Казанского вокзала Москвы, познакомилась с тюменцем по имени Ильдар. Узнав, что он не ел уже больше суток, накормила его и дала 400 рублей. «Я не знаю, что у него случилось, но мне стало очень жаль пожилого человека. У него аж слезы на глаза навернулись. Он поведал, что ждет пенсии, чтобы купить билет до Тюмени, а это будет только через неделю. За неделю на вокзале с ним может случиться что угодно», — рассказала URA.RU Зинаида Зиновьева. Также она выразила уверенность в том, что Ильдар, получив пенсию, обязательно рассчитается с теми, кто ему поможет. Женщина готова дать его номер телефона желающим оказать помощь. Для этого надо написать ей в личные сообщения на ее страницу в социальной сети «Вконтакте».