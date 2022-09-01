Кремль рассказал, как будут проходить похороны Горбачева

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков сообщил, что государство поможет в организации похорон Фото:

Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева, который умер в ночь с 30 на 31 августа, будут проходить с элементами государственных похорон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будут элементы государственных похорон. Будет почетный караул, будет прощание организовано, государство будет оказывать помощь в организации похорон», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

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Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева, который умер в ночь с 30 на 31 августа, будут проходить с элементами государственных похорон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Будут элементы государственных похорон. Будет почетный караул, будет прощание организовано, государство будет оказывать помощь в организации похорон», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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