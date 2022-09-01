Кремль рассказал, как будут проходить похороны Горбачева

01 сентября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Песков сообщил, что государство поможет в организации похорон Фото: Владимир Андреев © URA.RU Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева, который умер в ночь с 30 на 31 августа, будут проходить с элементами государственных похорон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Будут элементы государственных похорон. Будет почетный караул, будет прощание организовано, государство будет оказывать помощь в организации похорон», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.

Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева, который умер в ночь с 30 на 31 августа, будут проходить с элементами государственных похорон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Будут элементы государственных похорон. Будет почетный караул, будет прощание организовано, государство будет оказывать помощь в организации похорон», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU.