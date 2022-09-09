Ветеринар из Северодонецка спасает животных под открытым небом

09 сентября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Роман Селиверстов вынужден помогать животным прямо под открытым небом Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После освобождения города Северодонецк Луганской народной республики (ЛНР) ветеринар Роман Селиверстов вынужден лечить животных под открытым небом около своего подъезда. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам врач. «Мы с женой ветеринары, и здесь [в Северодонецке] у нас была клиника. Потом уехали и вернулись после того как закончились боевые действия. Сейчас опять помогаем животным, поначалу прием вел около своего подъезда — делал все, что возможно сделать на лавочке без крыши и нормального освещения. Хирургическую помощь я не оказываю, потому что нет наркоза. Самое сложное — щенкам капельницы ставил. Были мочекаменные болезни у котов, я им катетер ставил, двоих спас. Как-то принесли морских свинок с болезнью кожи. Сейчас мы открыли ветаптеку, так что лечу под крышей, но в дальнейшем конечно планирую сделать полноценный ветеринарный пункт. Но бывает, что люди по старинке приходят к дому, я их принимаю. Без электричества тяжело, если света не хватает, справляемся фонариками, телефоном подсвечиваем», — рассказал собеседник. По словам врача, сейчас главная проблема городских животных — паразитарные заболевания. Они несколько месяцев жили в подвалах вместе с людьми, отчего в городе после освобождения возник громадный спрос на лекарства от блох и клещей. «Укусы паразитов сейчас бич номер один. С марта своевременной помощи не было, люди обрабатывали чем могли, конечно, это сказалось. Хорошо, что сейчас с медикаментами более-менее нормально — закупался в ДНР. А поначалу была пустыня, я приехал — никого нет, ничего не достать. Когда люди узнали что я вернулся, стали приходить, просить помочь. И что, я буду сидеть и смотреть как животные погибают? Я не могу так, это все равно что приедет хирург, к нему будут обращаться за помощью, а он скажет „все, я завязал“! И потом, бывших врачей, как и военных, не бывает. На будущее планируем расширяться. Сделаем аптеку, ветеринарный пункт, буду операции делать. Часто обращаются по поводу стерилизаций — будем всех приводить в божеский вид. Благо опыт есть, я с 1997 года практикую», — подытожил собеседник. Город Северодонецк был освобожден союзными силами РФ и ЛНР в июне 2022 года в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в городе активно ведутся восстановительные работы, первые дома уже получили газ и воду, а в течение трех недель администрация собирается наладить подачу электроэнергии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После освобождения города Северодонецк Луганской народной республики (ЛНР) ветеринар Роман Селиверстов вынужден лечить животных под открытым небом около своего подъезда. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам врач. «Мы с женой ветеринары, и здесь [в Северодонецке] у нас была клиника. Потом уехали и вернулись после того как закончились боевые действия. Сейчас опять помогаем животным, поначалу прием вел около своего подъезда — делал все, что возможно сделать на лавочке без крыши и нормального освещения. Хирургическую помощь я не оказываю, потому что нет наркоза. Самое сложное — щенкам капельницы ставил. Были мочекаменные болезни у котов, я им катетер ставил, двоих спас. Как-то принесли морских свинок с болезнью кожи. Сейчас мы открыли ветаптеку, так что лечу под крышей, но в дальнейшем конечно планирую сделать полноценный ветеринарный пункт. Но бывает, что люди по старинке приходят к дому, я их принимаю. Без электричества тяжело, если света не хватает, справляемся фонариками, телефоном подсвечиваем», — рассказал собеседник. По словам врача, сейчас главная проблема городских животных — паразитарные заболевания. Они несколько месяцев жили в подвалах вместе с людьми, отчего в городе после освобождения возник громадный спрос на лекарства от блох и клещей. «Укусы паразитов сейчас бич номер один. С марта своевременной помощи не было, люди обрабатывали чем могли, конечно, это сказалось. Хорошо, что сейчас с медикаментами более-менее нормально — закупался в ДНР. А поначалу была пустыня, я приехал — никого нет, ничего не достать. Когда люди узнали что я вернулся, стали приходить, просить помочь. И что, я буду сидеть и смотреть как животные погибают? Я не могу так, это все равно что приедет хирург, к нему будут обращаться за помощью, а он скажет „все, я завязал“! И потом, бывших врачей, как и военных, не бывает. На будущее планируем расширяться. Сделаем аптеку, ветеринарный пункт, буду операции делать. Часто обращаются по поводу стерилизаций — будем всех приводить в божеский вид. Благо опыт есть, я с 1997 года практикую», — подытожил собеседник. Город Северодонецк был освобожден союзными силами РФ и ЛНР в июне 2022 года в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас в городе активно ведутся восстановительные работы, первые дома уже получили газ и воду, а в течение трех недель администрация собирается наладить подачу электроэнергии.