Алиханов одержал победу на выборах главы Калининградской области

Антон Алиханов победил на выборах главы Калининградской области с 80,21% голосов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования — 2022

Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов одержал победу на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% после подсчета 100% протоколов. Это следует из данных избирательной комиссии.

Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов от партии «Единая Россия» победил на выборах губернатора, набрав 80,21% после обработки 100% протоколов. Кандидат Евгений Мишин от ЛДПР — 6,40%, Максим Буланов от КПРФ — 4,88%, Юрий Шитиков «Справедливой Россия — За правду» — 3,74%, Владимир Вуколов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — 1,46% и Владимир Султанов от «Коммунистов России» набрал всего —1,32%.

Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. Так, граждане РФ выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах.

Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Вечером 11 сентября завершились трехдневные выборы, теперь начался процесс подсчета голосов избирателей.