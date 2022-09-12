Алиханов одержал победу на выборах главы Калининградской области

Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов одержал победу на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% после подсчета 100% протоколов. Это следует из данных избирательной комиссии.
Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов от партии «Единая Россия» победил на выборах губернатора, набрав 80,21% после обработки 100% протоколов. Кандидат Евгений Мишин от ЛДПР — 6,40%, Максим Буланов от КПРФ — 4,88%, Юрий Шитиков «Справедливой Россия — За правду» — 3,74%, Владимир Вуколов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — 1,46% и Владимир Султанов от «Коммунистов России» набрал всего —1,32%.
Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. Так, граждане РФ выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах.
Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. Вечером 11 сентября завершились трехдневные выборы, теперь начался процесс подсчета голосов избирателей.
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