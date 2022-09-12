Артур Парфенчиков победил на выборах главы Карелии

Действующий глава Карелии Артур Парфенчиков одержал победу на выборах руководителя региона с 69,15% голосов. Такие данные стали известны после обработки 100% протоколов, об этом свидетельствуют сведения ЦИК РФ.
Как следует из представленных данных, после обработки 100% протоколов Артур Парфенчиков от Единой России« набрал 69,15% голосов, Андрей Рогалевич от Справедливой России — Патриоты — За правду» —13,41%, Евгений Ульянов от КПРФ —12,64%, Анатолий Дударин от Демократической партия России— 1,65%, а Иван Кадаяс от партии «Родина» набрал всего — 0,61%.
Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. Так, граждане РФ выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Вечером 11 сентября завершились трехдневные выборы, теперь начался процесс подсчета голосов избирателей.
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