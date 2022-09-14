Bloomberg: власти Испании призывают супермаркеты не повышать цены на продукты

14 сентября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Bloomberg: супермаркеты Испании рискуют столкнуться с негативной реакцией покупателей из-за роста цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Правительство Испании просит супермаркеты удержать рост цен на продукты питания, иначе они рискуют столкнуться с негативной реакцией покупателей, борющихся с углубляющимся кризисом стоимости жизни. Об этом сообщил испанский министр по делам потребителей Альберто Гарсон. «Крупные торговые сети сопротивляются попыткам правительства остановить распространение рекордных счетов за электроэнергию на основные продукты домашнего хозяйства. По словам министра, репутация ритейлеров окажется в опасности, если цены вырастут», — сообщает Bloomberg. В Испании, крупном производителе фруктов и овощей, наблюдался один из самых резких скачков цен на продукты. Депутаты призвали супермаркеты согласиться на временное замораживание цен на основные продукты питания. Ранее в Великобритании отметили самый быстрый рост цен после экономического кризиса 2008 года. Британский таблоид сообщил, что антироссийские санкции оказали пагубное влияние лишь на европейские страны, а не на обложенную санкциями Россию.

Правительство Испании просит супермаркеты удержать рост цен на продукты питания, иначе они рискуют столкнуться с негативной реакцией покупателей, борющихся с углубляющимся кризисом стоимости жизни. Об этом сообщил испанский министр по делам потребителей Альберто Гарсон. «Крупные торговые сети сопротивляются попыткам правительства остановить распространение рекордных счетов за электроэнергию на основные продукты домашнего хозяйства. По словам министра, репутация ритейлеров окажется в опасности, если цены вырастут», — сообщает Bloomberg. В Испании, крупном производителе фруктов и овощей, наблюдался один из самых резких скачков цен на продукты. Депутаты призвали супермаркеты согласиться на временное замораживание цен на основные продукты питания. Ранее в Великобритании отметили самый быстрый рост цен после экономического кризиса 2008 года. Британский таблоид сообщил, что антироссийские санкции оказали пагубное влияние лишь на европейские страны, а не на обложенную санкциями Россию.